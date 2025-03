CEAAB lança Calendário Afro-Referenciado para valorizar a cultura negra

O Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros Dra. Nicéa Quintino Amauro (CEAAB) realizou no dia 21 de março uma cerimônia especial para o lançamento do Calendário Afro-Referenciado (Afrodatas). O evento, que ocorreu no próprio CEAAB, coincidiu com o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

O Calendário Afro-Datas é resultado do projeto Afrodatas, que visa apresentar informações detalhadas sobre datas relevantes para as temáticas étnico-raciais e os saberes ancestrais africanos e afro-brasileiros. O objetivo do calendário é evidenciar a importância dessas datas na história e cultura do Brasil e do mundo, além de conscientizar as comunidades sobre a pauta racial. Como destacou a Comendadora Edna Almeida Lourenço, integrante do CEAAB, “o Calendário Afro-Datas reafirma o compromisso de promover marcos importantes da história negra que por séculos foram silenciados na educação”.

Reconhecimento da Cultura Afro-Brasileira e a Luta por Educação Plural

O calendário surge como uma ferramenta essencial para valorizar a rica contribuição da cultura africana e afro-brasileira na formação da sociedade brasileira. A proposta central é celebrar a diversidade cultural do Brasil, destacando a importância de conhecer e reconhecer as raízes africanas presentes em nossa história.

Além disso, a iniciativa busca fomentar o debate sobre a educação que contemple a pluralidade cultural, combatendo o silenciamento de marcos históricos. A Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, é vista como um passo fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Campinas: Memória e Resistência Negra

O calendário também resgata a história de Campinas, que recentemente completou 250 anos. O material destaca o papel crucial da população negra escravizada no desenvolvimento econômico da cidade entre os séculos XVIII e XX. Além disso, são lembradas as primeiras organizações de resistência negra, como a Liga Humanitária dos Homens de Cor, a Liga Operária, a Corporação Musical Campineira dos Homens de Cor e o Clube “Machadinho”.

Entre as personalidades históricas lembradas está Dona Laudelina de Campos Mello, fundadora do primeiro sindicato de domésticas da cidade. O calendário também faz referência à presença negra na arquitetura local, como na Catedral Metropolitana.

Datas e Personalidades em Destaque

Ao longo do ano, o Calendário Afro-Referenciado destaca uma série de datas comemorativas e figuras notáveis da história afro-brasileira e africana. Entre elas, destacam-se:

Abraham Lincoln , líder abolicionista

, líder abolicionista Mônica Veyrac , diplomata

, diplomata Juliano Moreira , médico

, médico Teodoro Sampaio , engenheiro

, engenheiro Martin Luther King Jr. , ativista

, ativista Mãe Beata , ialorixá

, ialorixá Angela Davis , filósofa

, filósofa Carolina Maria de Jesus , escritora

, escritora Nat King Cole , músico

, músico Pixinguinha , músico

, músico Clementina de Jesus, cantora

Luta Contínua por Igualdade

Embora o Calendário Afro-Referenciado celebre marcos importantes e conquistas, ele também lembra que a luta contra o racismo continua. As desigualdades raciais persistem em áreas cruciais como o mercado de trabalho, a educação, a saúde e a representatividade. Contudo, a organização de coletivos e entidades da população negra demonstra a força da resistência e a busca incessante por igualdade e justiça.

Para acessar o calendário, clique aqui.