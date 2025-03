CCR Mobilidade participa da “Sexta da Mobilidade”, no Insper Cidades

A CCR Mobilidade, plataforma de mobilidade urbana do Grupo CCR, participa na próxima sexta-feira (21), a partir das 12h, de mais uma edição da “Sexta da Mobilidade”. Criada pelo Insper Cidades, o evento é mensal e reúne acadêmicos e expoentes do setor do Brasil. O debate discute iniciativas e a cultura de mobilidade urbana tanto na cidade quanto no país.

Em março, a base do encontro será a “Pesquisa Origem e Destino”, que traz um panorama detalhado sobre como paulistanos e moradores da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) se locomovem diariamente. Dentre os participantes estará Marcela Costa, Consultora de Desenvolvimento de Negócios da CCR Mobilidade.

O evento é aberto ao público e será realizado no formato híbrido. As inscrições para participar do debate estão abertas no link.

Serviço – Sexta da Mobilidade

Data: 21/03/2025

Local: Insper – Rua Quatá, 67 – Vila Olímpia (Sala 524 – 5º andar) ou on-line

Horário: A partir das 12 horas

Inscrições: Site do Insper

Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável

Em 2023, o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, se uniu ao Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper, uma das principais instituições de ensino superior e pesquisa do Brasil, para criar o Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável. O Observatório atua como uma plataforma para receber, tratar, armazenar e analisar dados operacionais de mobilidade de diversas fontes. Os dados gerados contribuem para a análise dos atuais modelos de mobilidade metropolitana, estudos de casos internacionais e seu desenvolvimento futuro, com vistas a assegurar um transporte cada vez mais inclusivo, sustentável e seguro.