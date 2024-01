CCBB SP celebra o aniversário de SP com programação especial para todas as idades 

AÇÃO SOLIDÁRIA – BAZAR DE CATÁLOGOS CCBB SP

O bazar ocorre das 09h às 18h, no espaço anexo do CCBB. Os visitantes poderão trocar 1KG de alimento não perecível por 01 catálogo da seleção. Picasso, Mestres do Renascimento, Chagall, Di Cavalcanti, Escher e Studio Drift são algumas das opções de catálogos disponíveis para a troca.

PASSAPORTE NICHO

O NICHO é uma iniciativa de líderes da Caixa Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Museu da bolsa do Brasil, Pateo do Collegio e Fundação Theatro Municipal de São Paulo para propor ações voltadas ao centro de São Paulo, por meio do intercâmbio de programações e atividades culturais com o objetivo de potencializar a divulgação desses espaços, atrair público visitante e movimentar os debates em torno dos processos de transformação da cidade. E no primeiro mês de 2024, se uniram para proporcionar uma experiência única em homenagem ao aniversário da cidade, com o lançamento do “Passaporte NICHO”, um roteiro cultural que levará os visitantes a uma jornada pelos icônicos equipamentos culturais da região.

Este passaporte exclusivo, com uma tiragem limitada de 100 unidades, será válido apenas no dia 25 (quinta-feira), e será distribuído gratuitamente no Pateo do Collegio, a partir das 09h, ponto inicial do roteiro. Os visitantes terão a oportunidade de explorar cada instituição, carimbando seus passaportes ao longo do percurso.

Além disso, para tornar essa experiência ainda mais inesquecível, os participantes receberão pingentes colecionáveis representando a arquitetura de cada edifício visitado. Esses pingentes serão acompanhados por uma base especial para guardar e expor a coleção, transformando-se em objetos afetivos e comemorativos, enaltecendo a beleza e a riqueza do patrimônio arquitetônico e cultural do centro histórico de São Paulo.

Os pingentes devem ser retirados nas bilheterias de cada equipamento cultural e a base para guardar e expor a coleção será entregue no Theatro Municipal de São Paulo, ponto final do percurso.

EXPOSIÇÃO

ENCRUZILHADAS DA ARTE AFRO-BRASILEIRA

Sucesso de público e crítica, Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, reúne obras produzidas por 61 artistas negros, de diferentes regiões, nos últimos dois séculos no Brasil. São cerca de 150 pinturas, fotografias, esculturas, instalações, vídeos e documentos abordando uma variedade de temáticas, técnicas e descritivos, distribuídos pelos cinco andares do CCBB.

A exposição é um desdobramento do Projeto Afro, em desenvolvimento desde 2016 e lançado em 2020, que hoje reúne cerca de 300 artistas catalogados na plataforma. São nomes que abarcam um vasto período da produção artística no Brasil, do século 19 até os contemporâneos nascidos nos anos 2000. “A exposição traz outra referência e um novo olhar da arte nacional aos visitantes”, afirma o curador Deri Andrade curador.

BIENALSUR

Com trabalhos que propõem a necessidade de uma reflexão sobre como o planeta vem sendo modificado, a mostra reúne obras de artistas do Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha, França e Arábia Saudita. O evento cultural mais extenso do mundo – 18.730 km de arte contemporânea – ocorre em 28 países e mais de 70 cidades ao redor do mundo nos cinco continentes.

Fiel ao objetivo de ser uma bienal diferente – descentralizada, democrática, horizontal e humanista, que aborda os temas do mundo de hoje – a BIENALSUR 2023 segue reivindicando o direito à cultura e à diversidade, com exposições e ações focadas em questões ambientais, perspectiva de gênero, construção de narrativas e democracia.

CINEMA

UM GIRO PELO MUNDO – NAVEGANDO NO CINEMA INFANTIL

No cinema, a mostra em cartaz faz um giro pela França e pelo Brasil, além de promover a atividade cultural de contação de história do encantador livro – Aqui&Aqui, onde um garotinho se vê diante de um mistério intrigante: todas as noites, ele adormece na sua caminha, mas ao despertar, está em um quarto na casa da vizinha. A narrativa não apenas cativa com seu ritmo envolvente, repetição estratégica de palavras-chave e cores vibrantes, mas também tece habilmente valores essenciais, destacando a importância da ancestralidade e do apoio dos pais ao lidar com desafios e fracassos, enfatizando a autonomia, o senso de responsabilidade e a necessidade de realizar ações com amor.

Confira os horários:

14h- Giro pela França- Vanille

15h – Giro pelo Brasil – Fábulas Tortas

16h ATIVIDADE CULTURAL: Contação de Histórias – Aqui&Aqui e Penda – SÓ PAPO

17h – Giro pela França: A Viagem do Príncipe

PROGRAMA CCBB EDUCATIVO

O CCBB Educativo – Arte e Cultura convida o público para um contato com a poética e a história dos artistas, da programação em cartaz e do prédio histórico do CCBB. São visitas mediadas, contações de histórias, mediações de leitura, ações cênico-musicais e oficinas para toda a família. Todos estão convidados para vivenciar a experiência de estar em um espaço de troca com uma equipe de educadores com saberes e vivências diversas. Confira as atividades do dia 25 de janeiro:

12H e 17h – Visita Educativa Espontânea

14h30 – Inspiração (Intervenções pontuais pelo CCBB que aprofundam ou destacam conceitos e detalhes da exposição em cartaz desenvolvidas em multilinguagens).

15h às 17h – Oficina Integrada: Reparar o Imaginário

Na oficina integrada à exposição “Encruzilhadas da arte afro-brasileira”, o CCBB Educativo convida o público a transformar o imaginário por meio da colagem. A partir da obra “Narrativas que se encontram”, de Elidayana Alexandrino, os visitantes são instigados a escutar o que as imagens podem nos contar para reimaginar e construir novas narrativas. Após este exercício, os participantes constroem molduras para as colagens, que podem ser levadas ou deixadas para uma troca poética das imaginações.

10h às 18h – Sensorial Estúdio: Encruzilhar-se

Encruzilhar-se: O CCBB educativo preparou um espaço multissensorial destinado a acessibilidade da exposição Encruzilhadas da Arte Afro-brasileira. Os visitantes são convidados a refletir sobre as discussões raciais contemporâneas por meio de uma instalação interativa com recursos sonoros e visuais. O ambiente, construído na forma de encruzilhada, possui em seus caminhos reproduções de 3 obras da exposição que podem ser tocadas pelo público.

14h às 15h – Programação Férias

Durante esta atividade, os visitantes serão convidados a participar de visitas educativas com uma atividade lúdica. Como serão nossas visitas nesta programação? As visitas educativas serão um jogo, no qual elementos da exposição são dicas para que dois times de participantes leiam e interpretem as obras expostas. A cada achado, a partir das dicas, uma parte de um quebra-cabeça baseado no artista Rubem Valentim é entregue à turma vencedora. O primeiro time que completar o quebra cabeças é o grande campeão!

E no dia 27 de janeiro, sábado, ainda em comemoração ao aniversário de São Paulo, o Educativo traz um bate-papo com Karina Costa, que vai falar sobre “São Paulo e a presença negra no período colonial”, seguido por uma oficina para confecção de placas de rua, que objetiva a restauração da memória de personalidades que ajudaram a escrever a história de São Paulo por outra perspectiva. Bate-papo das 10h às 11h | Oficina das 11h às 12h

O Centro Cultural Banco do Brasil aguardo todos visitantes e turistas para celebrar o aniversário de São Paulo, no coração da cidade. As atividades são todas gratuitas, para mais informações e retirada dos ingressos, acesse bb.com.br/cultura.

Serviço:

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Ingressos: Gratuitos, disponíveis em bb.com.br/cultura e bilheteria do CCBB

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Informações: (11) 4297-0600

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas – necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h.

bb.com.br/cultura