CCBB São Paulo destaca programação de férias com visitas educativas em exposições

O CCBB Educativo – Arte e Cultura propõe, para o mês de férias no CCBB São Paulo, uma série de visitas mediadas que trarão, uma a uma, enigmas que apresentam chaves de leitura para compreender as mostras em cartaz, destacando, entre elas, “Arte Subdesenvolvida” e “A.R.L Vida e Obra”.

Os elementos da agenda são dicas para os participantes lerem e interpretarem as obras expostas tanto no Prédio Histórico quanto no Prédio Anexo do CCBB. A cada descoberta, as narrativas emergem, desvelando fatos que ajudam a interpretar o tempo presente.

Todas as atividades, gratuitas, acontecem diariamente. Na programação, pensada para pais e filhos, outras atividades fazem a festa: “Primeiro Brincar – Tropicália”, “Oficininha de Parangolés”, “Som em Cena: O tropical eterno”, “Que Livro é Esse?”, “Conto um Conto”, “InsPiraAção”. Nas sextas-feiras, das 17h às 18h, e domingos, das 12h às 13h, visitas educativas em Português e Libras.

Confira a programação completa em: www.bb.com.br/cultura

SERVIÇO

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Visitas educativas – Agendadas

Segunda a sexta-feira (exceto terças e feriados), das 9h30 às 10h30 e das 14h às 15h (às quartas, a visita será das 15h às 16h). Espaços expositivos do Prédio Histórico do CCBB.

Até 45 pessoas.

Visitas educativas – Espontâneas

Segunda a sexta-feira (exceto terças-feiras), das 12h às 13h e das 17h às 18h e sábados e domingos, das 17h às 18h. Espaços expositivos do Prédio Histórico do CCBB e do Prédio Anexo. Até 15 pessoas por sessão.

Visitas educativas em Libras

Sextas-feiras das 17h às 18h e domingos, das 12h às 13h. Espaços expositivos do Prédio Histórico do CCBB e do Prédio Anexo. Até 15 pessoas por sessão.

Sensorial Estúdio – Tem gente com fome

Todos os dias, exceto às terças-feiras, das 10h às 12h30 e das 14h às 18h.

1o andar do Prédio Histórico. Classificação: livre. Até 20 pessoas por hora.

Oficina Integrada – Você tem fome de quê?

Todos os dias, exceto às terças-feiras. Horário: das 10h às 18h. 1º andar do Prédio Histórico

Classificação: Livre. Até 08 pessoas por hora.

Som em Cena – O tropical eterno

Segundas, Quintas, Sextas, Sábados e Domingos. Horário: das 13h às 13h30, exceto feriados.

Rotunda do Prédio Histórico. Classificação: Livre.

Contação de histórias – Conto um Conto

Dias: Segundas, sextas, sábados e domingos. Horário: das 14h às 15h.Prédio Histórico.

Classificação: Livre.

Mediação de leitura – Que Livro é esse?

Sábados e domingos, das 11h às 12h. Prédio Histórico. Classificação: Livre.

Primeiro Brincar – Tropicália

Sábados e domingos, das 15h às 16h. Mezanino do Prédio Histórico. Até 15 pessoas.

Famílias com crianças de 0 a 3 anos.

Oficininha – Oficininha de Parangolés

Sábados e domingos, das 16h às 16h40. Mezanino do prédio histórico. Até 15 pessoas.

Famílias com crianças de 4 a 7 anos.

Mediação Poética “InsPiraAção”

Quintas, às 16h. Espaços expositivos do Prédio Histórico e Prédio Anexo do CCBB.

Classificação: Livre.