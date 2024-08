CBF tem entrave em Porto Alegre, e seleção enfrenta Equador em Curitiba

A seleção brasileira anunciou que a próxima partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Brasil enfrenta o Equador no dia 6 de setembro. A CBF queria mandar o jogo em Porto Alegre, mas encontrou problemas.

O plano do presidente Ednaldo Rodrigues era jogar em Porto Alegre após o desastre das chuvas, mas não conseguiu. A CBF encontrou entraves logísticos e estruturais e preciso abortar a ideia.

A seleção volta a Curitiba após 21 anos. A última partida foi em 2003, quando o time de Carlos Alberto Parreira empatou em 3 a 3 com o Uruguai no estádio Pinheirão.

Segundo a CBF, o “bom estado do gramado e a localização de Curitiba foram decisivos para a escolha”. A capital paranaense está próxima do Paraguai, palco do jogo seguinte da data Fifa, contra os donos da casa.

A seleção enfrenta o Equator no dia 6 de setembro em casa, depois vai até o Paraguai para duelar com a seleção local no dia 10.

O Brasil ocupa a sexta colocação do certame com sete pontos. O Equador é o quinto com oito e o Paraguai ocupa a sétima posição com cinco; a Argentina lidera com 15.