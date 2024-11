CBF anuncia reformulação nos preços de ingressos da Seleção Brasileira

A presença aquém do esperado na Arena Fonte Nova, em Salvador, durante o confronto entre Brasil e Uruguai, que terminou em empate de 1 a 1 na noite desta terça-feira (19), está levando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a reconsiderar sua estratégia de comercialização de ingressos para partidas da seleção em território nacional.

De acordo com informações da direção da CBF, a entidade passará a realizar jogos apenas em estádios onde possa exercer controle sobre a política de precificação dos bilhetes. Em Salvador, essa autonomia foi restrita pela administração da Arena Fonte Nova, que estabeleceu os preços.

Os ingressos variaram entre R$ 100 e R$ 800, sendo o valor mais baixo correspondente à meia-entrada e o mais alto ao ingresso integral. A CBF havia solicitado a implementação do “ingresso solidário“, que custa R$ 100 e exige a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, iniciativa que já havia arrecadado 24 toneladas em jogos anteriores.

Apesar do público oficial contabilizar 41 mil pessoas, os assentos vazios no estádio foram notáveis. Vale lembrar que o último jogo da seleção em Salvador ocorreu em 18 de junho de 2019, quando empatou sem gols com a Venezuela durante a Copa América.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira como mandante está agendado para março do próximo ano, quando enfrentará a Colômbia. A partida deverá acontecer em Porto Alegre, possivelmente no Estádio Beira-Rio, propriedade do Sport Club Internacional.