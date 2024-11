Brasil tropeça no Uruguai, empata sem emoção e é vaiado pela torcida na Fonte Nova

A Seleção Brasileira encerrou sua participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com um empate de 1 a 1 contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta terça-feira. O confronto, válido pela 12ª rodada do torneio classificatório, teve Valverde como o autor do gol uruguaio, enquanto Gerson garantiu o empate com um belo chute de longa distância. Sob o comando de Dorival Júnior, a equipe brasileira demonstrou inconsistências ao longo da partida, alternando momentos de domínio e falta de intensidade.

Com o resultado, o Brasil soma 18 pontos, decorrentes de cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, ocupando a quinta colocação na tabela. A seleção uruguaia, por sua vez, mantém-se na vice-liderança com 20 pontos, ficando atrás apenas da líder Argentina. As seleções voltarão aos gramados somente em março de 2025 para dar continuidade às eliminatórias.

No primeiro tempo, a Seleção Brasileira controlou a posse de bola, mas não conseguiu transformar esse domínio em oportunidades claras de gol. Savinho tentou algumas jogadas individuais sem grande efeito prático. A melhor chance ocorreu nos minutos finais, com uma cabeçada de Igor Jesus que não resultou em gol. O Uruguai se manteve em uma postura defensiva, apostando em contra-ataques sem muita eficácia.

O segundo tempo trouxe mais movimentação por parte do Brasil. Savinho e Vinicius Júnior protagonizaram as principais chances antes de Valverde abrir o placar para o Uruguai com um chute certeiro que surpreendeu Ederson. Em resposta, Dorival Júnior promoveu alterações táticas que surtiram efeito: Gerson aproveitou uma bola afastada pela defesa adversária para empatar a partida com um gol notável.

Após igualar o placar, o Brasil intensificou sua presença ofensiva. Vinicius Júnior e Luiz Henrique criaram boas oportunidades através de jogadas individuais, mas encontraram dificuldade para superar a defesa uruguaia bem postada nos contra-ataques. Ao final do jogo, as vaias da torcida refletiram a insatisfação com o resultado.

Detalhes da Partida

Data: 19 de novembro de 2024

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Gols:

– Valverde (URU), aos 9 minutos do segundo tempo

– Gerson (BRA), aos 16 minutos do segundo tempo

Escalações:

–Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André) e Gerson (Paquetá); Savinho (Estêvão), Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus (Luiz Henrique). Técnico: Dorival Júnior

–Uruguai: Rochet; Varela, Giménez, Oliveira e Saracchi; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri (Puma Rodríguez), Darwin Núñez (Aguirre) e Araújo (Cristian Olivera). Técnico: Marcelo Bielsa

Arbitragem:

– Árbitro: Piero Maza (Chile)

– Assistentes: Claudio Urrutia e José Retamal (Chile)

– VAR: Juan Lara (Chile)

Cartões Amarelos: Raphinha, Lucas Paquetá, Gabriel Magalhães (Brasil); Ugarte e Varela (Uruguai)