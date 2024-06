Caxias vence em seu retorno aos gramados e São Bernardo sobe para 3º da Série C

Após um mês afastado dos gramados por causa das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o Caxias voltou a campo e venceu o Figueirense por 2 a 1, no Estádio Centenário, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda neste domingo, o São Bernardo bateu o Ypiranga-RS por 1 a 0, enquanto que o ABC venceu o lanterna Floresta-CE pelo mesmo placar.

Em Caxias do Sul (RS), os donos da casa não sentiram a falta de ritmo e mostraram entrosamento suficiente para vencerem o Figueirense, por 2 a 1. Marcelo e Tomas Bastos marcaram para o Caxias no primeiro tempo. Pato descontou na etapa complementar.

O resultado tirou o Caxias da zona de rebaixamento e o colocou no 16º lugar, com quatro pontos, um a mais do que o CSA. Esta foi a primeira vitória da equipe grená. Já o Figueirense conheceu a sua segunda derrota consecutiva e caiu para a sétima posição, com dez, porque tinha perdido para o Ypiranga por 1 a 0

O São Bernardo fez o dever de casa e venceu o Ypiranga por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio, gol marcado por Luiz Felipe. O time paulista subiu para o terceiro lugar, com 14 pontos, atrás apenas dos líderes Athletic-MG e Ferroviária, com 15. O clube gaúcho ficou em oitavo, com nove.

No Frasqueirão, em Natal (RN), o ABC derrotou o lanterna Floresta por 1 a 0 e chegou ao terceiro jogo sem derrota. O time potiguar é o 11º colocado, com oito pontos. Seu adversário é o lanterna, sem um ponto sequer.

Na segunda-feira, mais três jogos completam a rodada. Destaque para o líder Athletic, que desafia o Botafogo-PB. As demais jogos são entre Volta Redonda e CSA, e São José-RS e Náutico.

Confira os jogos da 7ª rodada:

SÁBADO

Confiança-SE 3 x 1 Aparecidense-GO

Sampaio Corrêa-MA 1 x 2 Remo-PA

Tombense-MG 0 x 0 Ferroviária-SP

Ferroviário-CE 1 x 0 Londrina-PR

DOMINGO

Caxias-RS 2 x 1 Figueirense-SC

São Bernardo-SP 1 x 0 Ypiranga-RS

ABC-RN 1 x 0 Floresta-CE

SEGUNDA-FEIRA

19h

Volta Redonda-RJ x CSA-AL

20h

São José-RS x Náutico-PE

Botafogo-PB x Athletic-MG