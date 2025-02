Cate SP faz mutirão de vagas temporárias para o Carnaval 2025

O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo realiza no próximo dia 25 de fevereiro o Contrata SP – Carnaval, mutirão de empregabilidade com 150 vagas para empurrador de carro alegórico Os selecionados irão trabalhar na zona norte da Capital, no Sambódromo do Anhembi, durante os dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, durante os desfiles das escolas de samba da cidade.



Para participar basta comparecer em uma das unidades do Cate para retirada da carta de encaminhamento até a próxima segunda-feira (24) ou se dirigir, com documentos pessoais, ao Cate Central (avenida Rio Branco, 252) no dia do evento, às 9h.



A diária é de R$ 105, vale-transporte e refeição no local. O turno pode ser combinado com a empresa, variando entre tarde ou noite. Os carros alegóricos são elétricos e motorizados. Os empurradores entram em ação apenas se houver a necessidade de impulsão para entrar e sair da avenida.



Demais oportunidades da semana

O Cate ainda oferta nesta última semana de fevereiro mais de 1.700 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades incluem setores como comércio, serviços, saúde, construção civil e saúde. Os salários variam conforme a função, indo de R$ 735 (estágio para operador de cobrança) até R$ 5.304 (operador de escavadeira/motoniveladora).



Estão sendo oferecidas 70 vagas com o salário de R$ 5.304, 50 delas são para operador de escavadeira e 20 para operador de motoniveladora. É necessário possuir ao menos 6 meses de experiência e a empresa não exige ensino fundamental completo.



Para limpeza, são mais de 300 vagas disponíveis. Os salários variam entre R$ 1.030 e R$ 2.250. Grande parte delas exige ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses. As oportunidades estão espalhadas por todas as regiões de São Paulo.



Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate ou comparecer a uma das 44 unidades do centro – incluindo postos fixos e móveis – até 26 de fevereiro. Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).



Serviço

Contrata SP – Aniversário de São Paulo

Inscrições

Retirar carta de encaminhamento em qualquer unidade do Cate até 24 de fevereiro ou se inscrever no Portal Cate

Processo Seletivo: até 25 de fevereiro

Portal Cate



Processos Seletivos Cate

Inscrições até 26 de fevereiro (quarta-feira), 18h

Portal Cate



Zona Central

· Cate Central – Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

· Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)



Zona Norte

· Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

· Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

· Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

· Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus (Descomplica SP)

· Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

· Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

· Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

· Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

· Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conjunto Habitacional Jova Rural

· Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)



Zona Sul

· Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

· Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

· Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

· Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

· Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

· Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

· Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

· Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

· Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

. Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

. Cate CIC Sul – Rua José Manoel Camisa Nova, 100



Zona Leste

· Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

· Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

· Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

· Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

· Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

· Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

· Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

· Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora (Descomplica SP)

· Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

· Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu (Descomplica SP)

· Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)



Zona Oeste

· Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

· Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

· Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)

· Cate Pinheirinho D’agua – Rua Camillo Zanotti (CEU)

Confira as vagas de emprego aqui

Para agendamento de atendimento nas unidades do Cate no Descomplica SP, acesse:

· Descomplica SP