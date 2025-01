Cate São Paulo oferece 2.400 vagas de emprego

A Prefeitura de São Paulo, através do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), está promovendo uma iniciativa que oferece mais de 2.400 vagas de emprego em diversas áreas, incluindo comércio, serviços, construção civil, logística e saúde. Os interessados têm até quarta-feira, 15 de janeiro, para realizar o cadastro, que pode ser feito tanto online quanto presencialmente.

Os salários para as vagas disponíveis variam entre R$ 700 para estágios e R$ 3.888 para posições mais especializadas. Para se inscrever, é necessário acessar o Portal Cate e preencher os dados de contato, como e-mail e telefone. O atendimento presencial também está disponível em 44 unidades fixas e móveis espalhadas pela capital paulista. Para ser atendido, os candidatos devem levar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho, incluindo a versão digital.

Um dos destaques dessa oferta são as 518 oportunidades para atendentes, que tiveram um aumento significativo de 43% em relação à semana anterior. Os postos estão disponíveis em estabelecimentos variados como cinemas, lanchonetes e mercados, com salários entre R$ 1.440 e R$ 2.264. A escolaridade exigida varia do ensino fundamental ao médio completo, e a maioria das vagas não requer experiência prévia. As localidades incluem bairros como Morumbi, Capão Redondo e Lapa.

Além disso, há 566 vagas voltadas para profissionais da área de limpeza, predominantemente para auxiliares. Os salários podem chegar a R$ 2.364, sendo necessário apenas o ensino fundamental completo para a candidatura. Algumas empresas oferecem treinamento, eliminando a necessidade de comprovação de experiência anterior.

Para aqueles que buscam oportunidades como operadores de telemarketing, existem 156 vagas disponíveis nesta semana. Os rendimentos variam de R$ 700 (estágio) até R$ 1.738, sendo que habilidades como comunicação e desenvoltura serão avaliadas durante o processo seletivo.

Os candidatos interessados nas funções de controlador de acesso ou porteiro também têm chances, com 90 vagas abertas nas regiões leste, norte e sul da cidade. Os salários começam em R$ 1.789, sendo que algumas funções exigem experiência anterior.

Por fim, há 50 oportunidades para merendeiros escolares que necessitam ter experiência em cozinhar e conhecimentos sobre manipulação de alimentos. Os selecionados atuarão em escolas localizadas no bairro Butantã, recebendo um salário de R$ 1.700 e devendo possuir pelo menos o ensino fundamental completo.

As unidades do Cate estão distribuídas por toda a cidade para facilitar o acesso dos candidatos:

Cate Central : Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)

: Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP) Zona Norte : Diversas unidades em bairros como Brasilândia e Jaçanã.

: Diversas unidades em bairros como Brasilândia e Jaçanã. Zona Sul: Localizações em Campo Limpo, Cidade Ademar entre outras.

Para mais informações sobre o agendamento de atendimentos nas unidades do Cate no Descomplica SP ou para acessar o portal online, recomenda-se visitar o site oficial da Prefeitura.