São Paulo abre 20 vagas para telemarketing

Na próxima quarta-feira, 15 de janeiro, a Prefeitura de São Paulo promoverá um processo seletivo voltado exclusivamente para oportunidades na área de telemarketing ativo e receptivo. O evento ocorrerá no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), localizado na unidade da Mooca, na Zona Leste da cidade.

Serão disponibilizadas 20 vagas, sendo 10 para contratos CLT e 10 para estágios. As propostas incluem condições atraentes e a possibilidade de contratação imediata. A unidade do Cate, que pertence à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, começou suas operações em junho de 2024, integrando o programa Descomplica SP. Além das oportunidades de emprego, os usuários têm acesso a mais de 350 serviços oferecidos pela Prefeitura.

Os candidatos interessados devem comparecer ao local na data e horário estabelecidos, munidos de documentos pessoais, currículo e uma caneta. Para aqueles que não possuírem um currículo pronto, o Cate disponibiliza esse serviço gratuitamente no local. Esta é uma excelente chance para indivíduos que desejam iniciar ou avançar em suas carreiras no setor de telemarketing, onde poderão desfrutar de benefícios diferenciados e um ambiente dinâmico.

As posições CLT oferecem um salário base de R$ 1.552, além de benefícios como vale-transporte (R$ 360), vale-refeição (R$ 482), premiações em dinheiro, comissões por vendas, desconto em cursos na FMU e parcerias com o SESC. Os profissionais atuarão no bairro Carrão, também na Zona Leste, em um regime de segunda a sexta-feira. Para se candidatar às vagas CLT, é necessário ter experiência em vendas (mesmo que não registrada) ou apresentar um perfil vendedor com boa desenvoltura; o ensino médio completo é obrigatório.

Por outro lado, as oportunidades para estágio oferecem uma bolsa-auxílio mensal de R$ 800, além do vale-transporte (R$ 360) e comissão por vendas. Os interessados devem ter pelo menos 16 anos e estar matriculados em cursos regulares ou supletivos de ensino médio ou fundamental durante o período noturno. Não é exigida experiência prévia. A jornada dos estagiários será realizada de segunda a sexta-feira, no turno da manhã.