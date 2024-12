Cate oferece mais de 1.200 vagas de emprego em São Paulo

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo disponibiliza, nesta semana que antecede o Ano Novo, mais de 1.200 oportunidades de emprego, com ênfase nos setores de comércio e serviços. Os interessados podem realizar suas inscrições online através do portal do Cate até o dia 1º de janeiro, às 18h. É importante ressaltar que as unidades do Cate não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando ao expediente normal na quinta-feira, das 8h às 17h.

A cidade tem mostrado um desempenho significativo na geração de empregos em 2024, conforme destacado pela secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente. De acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a capital paulista registrou a criação de 211 mil novos postos entre janeiro e novembro deste ano, superando estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. “A nossa central de captação reflete essa realidade, e neste momento o setor supermercadista está oferecendo mais de 200 vagas, uma clara indicação da expectativa positiva para as vendas durante as férias e promoções pós-festas”, afirmou Prudente.

Entre as vagas disponíveis no setor supermercadista e atacadista, destacam-se posições como atendente, repositor, ajudante de carga e descarga, fiscal de prevenção de perdas, caixa e encarregado de açougue. Os salários variam entre R$ 955 para aprendizes até R$ 3.150 para cargos mais qualificados. A escolaridade exigida é mínima do ensino fundamental em andamento e a maioria das funções oferece treinamento, sendo a experiência anterior não obrigatória.

No segmento da limpeza, há um total de 217 vagas abertas para funções que vão desde auxiliares até chefes e operadores em áreas públicas. Os salários oferecidos vão de R$ 1.121 a R$ 2.126, dependendo da posição e das qualificações requeridas.

O setor gastronômico também se destaca, com a abertura de 55 vagas para diversas funções como cozinheiro, auxiliar de cozinha, ajudante de churrasqueiro e garçom. A remuneração pode alcançar até R$ 2.700, com oportunidades para candidatos sem experiência prévia.

Além disso, o setor da construção civil apresenta 56 oportunidades para profissionais como pedreiros, eletricistas e encanadores. Os salários podem chegar até R$ 3.873, com contratações temporárias e permanentes conforme a necessidade das obras. Todas as regiões da cidade contam com vagas disponíveis.

Para mais informações sobre as vagas oferecidas, acesse o portal do Cate ou agende um atendimento nas unidades disponíveis pelo Descomplica SP.