Cate Móvel terá programação em homenagem ao aniversário da cidade de SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), realiza nesta sexta-feira, 24 de janeiro, uma iniciativa voltada para a empregabilidade e o empreendedorismo em diferentes regiões da cidade. As equipes do Cate Móvel e da Ade Sampa estarão disponíveis em quatro locais estratégicos para auxiliar a população na busca por oportunidades de trabalho e oferecer orientação para quem deseja iniciar ou aprimorar um negócio.

Esta ação se insere nas celebrações do 471º aniversário da capital paulista, programado para o dia 25 de janeiro. Além disso, o bairro Brasilândia, localizado na Zona Norte, também comemorará seu 78º aniversário nesta mesma data. Fundado na década de 1930, Brasilândia receberá atividades do Cate Móvel durante a segunda quinzena de janeiro. Para apoiar os moradores dessa região, o Cate disponibiliza 649 vagas de emprego em diversas áreas, incluindo mais de 70 oportunidades para a função de controlador de acesso, com salários que variam entre R$1.912 e R$2.021. Também há 30 vagas para operador de cobrança destinadas a candidatos sem experiência.

Os serviços oferecidos pela SMDET abrangem desde a elaboração de currículos até o agendamento de entrevistas. Os atendentes também orientam sobre o Portal Cate, que oferece mais de 300 cursos gratuitos. Adicionalmente, há suporte no processo de emissão da carteira de trabalho digital.

Para os microempreendedores individuais (MEI), a Ade Sampa fornecerá assistência técnica, esclarecendo dúvidas sobre como iniciar um novo negócio ou otimizar a gestão dos empreendimentos já existentes.

O cronograma das atividades inclui a presença das vans do Cate Móvel em diferentes zonas da cidade. Na Zona Leste, o atendimento ocorrerá na Associação Comunitária Conjunto Garagem Força e Raça; na Zona Norte, na Paróquia Santo Antônio; na Zona Oeste, na Associação Comunitária Jardim Guarau; e na Zona Sul, na Associação Esporte Clube Democrata. Os atendimentos estão programados para acontecer das 9h às 15h.

Os interessados devem comparecer aos locais com documentos como RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

