Cate Móvel circula por quatro regiões da Capital paulista no fim de fevereiro

Nesta última semana do mês de fevereiro as unidades móveis do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e ao Empreendedorismo estarão em diversos pontos da cidade de São Paulo. Os equipamentos da Prefeitura de São Paulo oferecem, das 9h às 15h, oportunidades de emprego, orientação sobre capacitação profissional, apoio ao empreendedorismo e diversos outros serviços de apoio a empregabilidade oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Durante as atividades, todos os munícipes poderão se candidatar a vagas de emprego, receber orientações sobre a elaboração de currículos, utilizar a carteira digital de trabalho ou acessar o Portal Cate, que oferece mais de 300 cursos online, gratuitos, e com certificado em áreas de alta demanda na Capital.

Para que seja possível realizar o atendimento leve RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser física ou digital.

Calendário

Na zona leste a programação começa no CIAP São Patrício, na Vila Granada, e finaliza os trabalhos na Fundação Porta Aberta, na Penha de França. Por lá, a Ade Sampa prestará os serviços de divulgação e orientação sobre cursos e programas, como o Teia, Sampa Cast e Gestão Sampa.

Na região oeste da cidade, o Cate Móvel estará durante toda a semana na Associação de Moradores do Conjunto Habitacional do Butantã, no Jardim São Jorge, e na Instituição Centro Social Santo Dias, na Vila Sonia, entre segunda (24) e quarta (26).

Já na zona sul, o Cate Móvel vai à CAEM Carolina Maria de Jesus, na Vila Mariana, entre os dias 24 e 25 de fevereiro. Além disso, o serviço de empregabilidade da Prefeitura marcará presença na SEFRAS Ação Social Franciscana, na Sé, no dia 28 de fevereiro.

Vagas

O Cate ainda oferta nesta última semana de fevereiro mais de 1.700 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades incluem setores como comércio, serviços, saúde e construção civil. Os salários variam conforme a função, indo de R$ 735 (estágio para operador de cobrança) até R$ 5.304 (operador de escavadeira/motoniveladora).

Serviço

Cate Móvel – Fevereiro

Zona Leste

Data: 24/02 até 26/02

Local: CIAP São Patricio

Endereço: R. Vera, 326 – Vila Granada – São Paulo

Horário: 09 às 15h

Participante: Cate

Data: 27/02

Local: Fundação Porta Aberta

Endereço: R. Maria das Dores, 78 – Penha de França

Horário: 9h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA

Zona Oeste

Data: 24/02 até 26/02

Local: Instituição Centro Social Santo Dias – MSE

Endereço: Rua Grauçá, 449 – Vila Sonia

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate

Data: 24/02 até 28/02

Local: Associação de Moradores do Conjunto Habitacional do Butantã

Endereço: Av. Circular, 425 – Jardim São Jorge

Horário: 09 às 15h

Participante: Cate

Zona Sul

Data: 24/02 e 25/02

Local: CAEM Carolina Maria De Jesus

Endereço: R. Alice de Castro, 106 – Vila Mariana

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate

Zona Central

Data: 28/02

Local: SEFRAS – Ação Social Franciscana

Endereço: R. Riachuelo, 268 – Sé

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate