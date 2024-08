Cássio é destaque na Argentina antes de jogo com o Boca Juniors

O histórico do goleiro Cássio contra o Boca Juniors segue atormentando na Argentina.

O experiente goleiro voltou a ser destaque na imprensa argentina: “Carrasco gigante retorna à Bombonera”. Agora no Cruzeiro, ele vai encarar novamente o Boca Juniors nesta quinta (15), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O jornal La Nación escreveu que o icônico estádio “aguarda o ídolo de outra camisa, um verdadeiro vilão”. A publicação se refere ao retrospecto do jogador de 37 anos defendendo o Corinthians contra o time xeneize.

Cássio foi algoz do Boca na final da Libertadores de 2012 e, mais recentemente, também em 2022. Há dois anos, o goleiro brilhou nas disputas por pênaltis, assegurando a classificação ao Corinthians. Ao todo, são duas vitórias e cinco empates, com a única derrota sendo em 2015, justamente na casa do ri