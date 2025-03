“Casamento de Dona Baratinha” anuncia curta temporada no Teatro West Plaza

O domingo especial entre pais e filhos pode ser contemplado com a visitação ao teatro. Em destaque, ao longo do mês de março, o espetáculo infantil com música ao vivo, “O Casamento de Dona Baratinha” reserva um programa memorável. Em temporada no Teatro West Plaza, nos dias 9/ 16 / 23 e 31 de março, a montagem encenada pelos atores Regina Vallim e Luís Kifer, apresenta os pretendentes de dona Baratinha de forma divertida com canções infantis.

O público confere a história de uma barata cozinheira que ao ser premiada em um concurso de culinária consegue editar seu livro de receitas e torna-se rica. Com as receitas mágicas surgem os pretendentes que não possuem qualidades necessárias para um matrimônio regado à perfeição.

No enredo, a personagem Dona Baratinha é uma ex-funcionária de uma fábrica de sabão que depois do sucesso de seu livro de receitas resolve se casar, e para isso utiliza suas receitas mágicas. Os pretendentes trazem características negativas como: orgulho, preguiça, avareza, gula,proporcionando à plateia uma reflexão sobre o comportamento humano. No final, Dona Baratinha consegue encontrar seu marido: um ex-colega de trabalho, um “barato” sincero, honesto e apaixonado.

A montagem apresentada pela “Cia de Artes ReInVento” destaca um é um novo momento da “Cia Música, Teatro e Dança”, que atuou em São Paulo entre os anos de 2006 a 2012 e decorre do Grupo ‘Elfos- Teatro e Dança”, idealizado em 1985 por Regina Vallim, visa a ampliação de um repertório cultural via a apresentação de elementos do teatro musical que valorizam a pluralidade cultural brasileira.

SERVIÇO:

O Casamento de Dona Baratinha

Onde: Teatro West Plaza, na Avenida Antártica, 408, Água Branca

Quando: Dias 9/ 16 / 23/ 31 de março (domingos)

Horário: às 15h30

Ingressos: R$ 29,90 (preço promocional). Importante: Crianças: A partir de 2 anos necessitam de ingresso. Menores de 2 anos têm gratuidade, mediante apresentação de RG ou certidão de nascimento.

Compra de ingressos