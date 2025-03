Casamento de Amado Batista tem barraco entre duas mulheres

No último sábado, dia 15 de março, o renomado cantor Amado Batista, de 74 anos, e a Miss Mato Grosso 2024, Calita Franciele Miranda, de 23 anos, selaram sua união em uma cerimônia esplêndida realizada na Fazenda AB, localizada em Cocalinho, Mato Grosso. O evento foi marcado por um ambiente acolhedor e sofisticado, contando com a presença de amigos e familiares próximos.

Entretanto, a celebração quase tomou um rumo inesperado quando duas convidadas entraram em conflito durante o tradicional momento de lançamento do buquê da noiva. Segundo imagens divulgadas pela jornalista Jakeliny Mendonça, do Balanço Geral Goiás, o clima ficou tenso quando as mulheres começaram a se empurrar na disputa pelo objeto simbólico. A situação exigiu a intervenção da própria Calita, que se posicionou entre as participantes para evitar um confronto físico mais sério.

Após um breve tumulto, a convidada vestindo um vestido vermelho foi a escolhida como “vencedora” da disputa. Apesar do incidente, o restante da festa seguiu conforme o planejado, refletindo a felicidade do casal em celebrar este novo capítulo de suas vidas.

Vale ressaltar que a união civil do casal já havia sido formalizada em uma cerimônia íntima no Cartório de 2º Ofício de Água Boa, também no Mato Grosso, na quinta-feira anterior ao casamento religioso. Nas redes sociais, Calita compartilhou detalhes desse dia especial, demonstrando sua alegria e entusiasmo.

Após as festividades do casamento, Amado Batista e Calita Franciele partiram para a lua de mel em Morro de São Paulo, na Bahia, conforme informações fornecidas pela assessoria de imprensa do cantor. O início desta nova fase promete ser repleto de momentos felizes para o casal.