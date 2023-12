Casamento Comunitário oficializa a união de 27 casais em São Caetano

Uma manhã de sábado (2/12) de muita alegria e emoção no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Drª Zilda Arns, no Bairro Barcelona, onde a Prefeitura de São Caetano do Sul realizou o Casamento Comunitário. O evento, em parceria com cartório de registros da cidade, oficializou a união de 27 casais.

Os casamentos foram realizados por três juízes de Paz (Newton Valsesia De Rosa Junior, Daniele Fernandes Reis e Jamerson Douglas Alves dos Santos) e, além de familiares dos noivos, contaram com a presença de várias autoridades municipais, como o vice-prefeito, Carlos Humberto Seraphim, que representou o prefeito José Auricchio Júnior.

“Eu e minha esposa Eunice estamos casados há 46 anos e se tivesse que escolher uma mulher para viver mais 200 anos comigo eu a escolheria. Por isso, como representante do prefeito Auricchio, que mandou um abraço fraterno e muitas felicidades a todos os noivos, gostaria de dizer que o casamento é muita resiliência, paciência, humildade e amor, que eu tenho certeza que existe entre todos vocês. Parabéns a todos”, afirmou Seraphim.

CASAMENTOS

O quinto Casamento Comunitário de São Caetano nas últimas décadas (2007, 2010, 2016, 2017 e 2023) contou com tudo o que um casamento tradicional em igreja conta: noiva com vestido longo, véu, grinalda e atraso, daminha de honra e pajem, que muitas vezes foram os filhos dos noivos, e muita felicidade espalhada pelo Cecape, que foi transformado num enorme altar.

Os noivos Luciana Saltó Fernandes Ribeiro e Geraldo Augusto da Silva, 41 e 42 anos respectivamente, eram dos casais mais felizes da cerimônia. Moradores do Bairro Olímpico, ambos estavam acompanhados dos filhos Giovanna (12 anos) e Luan Henrique (4 anos). “Nos conhecemos há mais de 20 anos, mas nos reencontramos em 2019 e estamos juntos até hoje, quando oficializamos esta união. Estamos muito felizes”, confirmou Luciana.

Quem também aproveitou a ocasião para oficializar a união foi o casal Edna Carneiro (68 anos) e José Carlos Augusto de Carvalho (71 anos), moradores do Bairro Boa Vista. “Essa é uma oportunidade que só temos a agradecer à Prefeitura por ter nos proporcionado a realização deste sonho. Somos muito gratos e estamos muito felizes”, finalizou o senhor José Carlos.

A cerimônia contou com uma apresentação especial do Trio de Jazz com os Três Tenores, da Fundação das Artes. De acordo com a Lei Municipal 6.135, de 13 de setembro de 2023, o Casamento Comunitário deverá ser realizado anualmente.