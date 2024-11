Casal é preso com cápsulas de cocaína no estômago e em garrafas de suco no centro de SP

Um casal foi preso em flagrante na manhã de quarta-feira (27) ao desembarcar de um ônibus de viagem com mais de 130 cápsulas de cocaína na região do Brás, no centro de São Paulo.

Para tentar burlar a fiscalização, o homem de 25 e a mulher de 31 anos transportavam parte das drogas no estômago. O restante que não conseguiram ingerir colocaram em garrafas de suco misturadas com o líquido.

Eles haviam pegado as cápsulas na cidade de Corumbá (MS) e vieram de ônibus até a capital paulista onde as drogas seriam repassadas. Ao desembarcarem em São Paulo, tentaram sair rapidamente do local.

A atitude levantou suspeitas de policiais militares que patrulhavam a região. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal demonstrava nervosismo e olhava para os lados constantemente.

A abordagem foi realizada. O homem suspeito carregava uma garrafa de suco com várias cápsulas de cocaína. Já a mulher levava mais duas garrafas em uma mochila. Ao abri-las, mais porções da droga foram localizadas.

Os dois confessaram à polícia que também haviam ingerido cápsulas da droga, fazendo o papel de “mulas”. No total, 134 cápsulas de cocaína foram recolhidas. Eles foram levados até o Hospital do Tatuapé sob escolta policial para expelirem o restante das cápsulas.

Os celulares dos detidos também foram apreendidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 8º Distrito Policial (Brás). O casal passará por audiência de custódia quando tiver alta hospitalar.