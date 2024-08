Casal brasileiro desaparece durante viagem ao Chile

Um casal de brasileiros está desaparecido há cinco dias no Chile. A família acionou o consulado e a polícia chilena e também pede ajuda por pistas nas redes sociais.

Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e o marido Eraldo Rodrigues, de 60, fizeram contato pela última vez no domingo (18). Os dois saíram de Resende (RJ) no dia 2 de agosto em uma viagem de carro passando pela Argentina e depois em direção ao Chile.

A última localização do casal foi em um hotel em Copiacó, no país chileno. Segundo os familiares, eles entraram no Chile pela fronteira de Jama em um veículo vermelho de modelo Nissan Versa.

Os dois ainda teriam enviado uma foto à família antes de desaparecerem. ”Eles gostam de viajar, sempre estavam passeando, ligavam e mandavam notícias todos os dias”, relatou a família ao UOL.

Filho e nora do casal foram ao Chile ajudar nas buscas. Eles também informaram que acionaram o Consulado e a Delegacia de Polícia de Copiacó, que está atuando no caso.

O UOL entrou em contato com a Embaixada do Brasil em Santiago. Ainda não houve retorno, mas espaço segue aberto para manifestação.