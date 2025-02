Casa Une promove debate gratuito sobre Economia Verde e Sustentabilidade

Localizada no bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, a Casa Une anuncia a programação para março com destaque para a primeira edição do Diálogos Casa Une de 2025, trazendo um evento gratuito sobre Economia Verde e Sustentabilidade, que ocorrerá no dia 19, às 19h30.

Destinado a quem deseja compreender as transformações globais e desenvolver competências para atuar em prol de um futuro mais sustentável. Esse encontro terá uma abordagem voltada à realidade brasileira e entorno da Casa Une, trazendo especialistas do mais alto nível para debater temas como empreendedorismo sustentável, gestão de recursos naturais e transição para uma economia de baixo carbono.

O objetivo do “Diálogos Casa Une” é fomentar a troca de ideias e a construção de plataformas que promovam desenvolvimento social e econômico em toda a comunidade da Zona Norte de São Paulo.

O espaço é o primeiro hub da região a integrar conhecimento, inovação e negócios. Por meio de projetos e atividades abertas ao público, a Casa Une quer proporcionar à comunidade desde formações profissionais a temas como nova economia, ESG, capital social, saúde mental, além de arte e cultura.

Com programação o ano todo, as atividades são gratuitas e abertas ao público. Para participar, basta acessar a aba de programação no site da Casa Une e se inscrever no evento.

Casa Une

Endereço: Rua Major Dantas Cortez, 84, Tucuruvi – São Paulo

Próximo ao metrô Tucuruvi.