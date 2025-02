Casa Ronald McDonald ABC implementa Projeto Dodói para acolher crianças com câncer

A Casa Ronald McDonald ABC em conjunto com o Instituto Ronald McDonald, que há anos oferece suporte e acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico, implementou o Projeto Dodói, uma iniciativa do Instituto Maurício de Sousa em parceria com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale). O projeto tem como objetivo ajudar os pequenos pacientes a lidarem com os desafios do tratamento de maneira lúdica e acolhedora.

A iniciativa utiliza materiais de apoio, como os gibis, livros e os bonecos da Turma da Mônica, que apresentam personagens com curativos, cateteres e outros acessórios que refletem a realidade das crianças em tratamento. Por meio da brincadeira e da identificação com os personagens, as crianças compreendem melhor sua própria jornada de saúde, o que contribui para reduzir a ansiedade e fortalecer o aspecto emocional durante o tratamento.

O psicólogo da Casa Ronald McDonald ABC, Thiago Eggert, afirma a importância do apoio emocional para a qualidade de vida durante o tratamento do câncer infantojuvenil. “As crianças criaram uma forte identidade com os bonecos, atribuindo a eles uma representação simbólica de seus próprios cuidados e sentimentos. Ao cuidarem dos bonecos, elas puderam expressar suas emoções e vivenciar o processo de tratamento de maneira lúdica e afetiva, o que facilitou a adaptação e o enfrentamento das dificuldades. A brincadeira com os personagens ajuda as crianças a externalizarem seus medos, ansiedades e conquistas de maneira natural, criando um ambiente mais acolhedor e positivo. É o cuidar, brincando!”, aponta.

Além do impacto direto nas crianças, o projeto também oferece suporte às famílias, promovendo compreensão e fortalecendo a rede de apoio. “Os pais também percebem os benefícios do projeto, especialmente por meio dos materiais educativos, como os gibis e as cartilhas. Esses recursos auxiliam na compreensão do processo de tratamento e proporcionam aos familiares um maior entendimento sobre as fases e os cuidados necessários, o que contribui para diminuir a ansiedade e fortalecer a rede de apoio durante o tratamento”, finaliza o psicólogo.

O Projeto Dodói é mais do que uma atividade lúdica, é um instrumento de transformação emocional que fortalece os pequenos pacientes para enfrentarem a doença com mais coragem e leveza.