Mauricio de Sousa Produções celebra Setembro Azul e lança livro em Libras 

No mês em que se reafirma o aumento da visibilidade da Comunidade Surda, por meio do Setembro Azul, a Mauricio de Sousa Produções celebra a inclusão e a comunicação em Libras com o lançamento de O grande livro de Libras. Unindo a magia da Turma da Mônica ao universo da Língua Brasileira de Sinais, a obra convida leitores de todas as idades a embarcar em uma jornada de aprendizado. Segundo o IBGE, 5% da população brasileira tem alguma deficiência auditiva. Esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões possuem surdez profunda. Uma parte dessa comunidade se comunica em Libras, reconhecida como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, conforme a Lei 10.436/2002.

Simbolicamente, o livro chega em um período marcado por diversos eventos voltados à conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas pela comunidade surda ao longo dos anos, como o Dia Mundial da Língua de Sinais (10 de setembro), o Dia Internacional da Língua de Sinais (23 de setembro), o Dia Nacional dos Surdos (26 de setembro), culminando no Dia Internacional do Surdo e no Dia Internacional da Tradução e do Tradutor/Intérprete (30 de setembro).

Com ilustrações vibrantes que retratam cenas divertidas do dia a dia da Turminha, o livro traduz as aventuras de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Milena e seus amigos para Libras. A cada página, os leitores são incentivados a descobrir a beleza e a expressividade da Língua Brasileira de Sinais, desmistificando preconceitos e construindo pontes para a comunicação inclusiva.

O lançamento de O grande livro de Libras na Bienal Internacional do Livro de São Paulo celebra a importância da acessibilidade em todas as esferas da sociedade. Em especial no Setembro Azul, a obra se torna um símbolo ainda mais poderoso na luta por uma sociedade que se preocupa em derrubar barreiras e investir na acessibilidade e em que a comunicação seja um direito garantido a todos. Como forma de ampliar a acessibilidade, o estande da MSP na Bienal oferece intérpretes de Libras para receber o público.

A iniciativa se soma a outros projetos da MSP que visam ampliar a acessibilidade aos seus conteúdos, como a criação de personagens inspiradores como Sueli, uma simpática garotinha surda de 9 anos apaixonada por esportes e que se comunica em Libras, destacada na capa do livro, fazendo o sinal que significa “adoro”.

Para Rodrigo Paiva, gestor da área editorial da Mauricio de Sousa Produções, O grande livro de Libras é um convite para reconhecermos e aumentarmos o conhecimento da população com relação à comunidade surda, que é formada por pessoas que se comunicam em Libras, mas também surdos que usam o português oral, além de reforçar a importância da acessibilidade e da inclusão. “Mais do que um livro, é uma ponte para um futuro mais inclusivo, em que todos podem se comunicar e se conectar”, declarou o gestor.