Casa Natura Musical apresenta agenda de janeiro

A Casa Natura Musical inicia a programação de 2025 com grandes nomes na agenda. Quem abre as apresentações 2025 no dia 17 de janeiro é a cantora Melly, revelação 2024 pelo Prêmio Multishow, com participação de Russo Passapasso, cantor e ‘frontman’ do grupo BaianaSystem. Na sequência, Melly faz novo show com participação de Liniker, apresentação esperadíssima marcada para o dia 18.

Jota.pê, vencedor de três Grammys Latinos em 2024, é quem anima o palco da Casa em 23 de janeiro de 2025. Na mesma semanatem apresentação da rapper Duquesa, que figurou na lista Futuro da Música, da revista Rolling Stone Brasil, como um dos 25 nomes que olham para o ‘som de amanhã’, no dia 24; e apresentação do consagrado sambista Jorge Aragão, que comemora o aniversário de São Paulo em grande estilo com apresentação dupla, em 25 e 26 de janeiro.

O mês ainda tem apresentações de Abacaxepa e Samuca e a Selva no dia 19, a banda Pietá, em 30 de janeiro, e Los Sebozos Postiços no dia 31. Confira todas as informações de cada um dos shows abaixo.

Resumo da agenda de janeiro

Ingressos disponíveis pelo Sympla

17.01: Melly part. Russo Passapusso

18.01: Melly part. Liniker

19.01: Frequências: Abacaxepa e Samuca e a Selva

23.01: Jota.pê

24.01: Duquesa (com sessão extra, primeira sessão esgotada)

25 e 26.01: Jorge Aragão (esgotados)

30.01: Pietá

31.01: Los Sebosos Postizos

Mais infos (releases) dos shows de janeiro:

17.01: Melly part. Russo Passapusso

No dia 17 de janeiro a Casa Natura Musical recebe a cantora e compositora Melly para apresentar o show de seu álbum “Amaríssima” com a participação especial de Russo Passapusso.

Artista revelação do ano pelo Prêmio Multishow, Melly é uma das vozes mais potentes da atualidade. Em 2024 lançou o primeiro álbum de sua carreira intitulado “Amaríssima”, com o patrocínio da Natura Musical. Superlativo de amargo, o projeto é mais do que uma simples coleção de músicas: é uma celebração da diversidade e da expressão pessoal da artista, que transita do pop ao R&B e toda sua musicalidade baiana. O show irá trazer todas faixas de seu novo álbum e outros hits.

Melly canta desde os seis anos. Com um DNA musical único, a artista construiu a sua identidade musical numa mistura de R&B com sua autenticidade afro-baiana, tornando-se uma aposta potente no cenário musical brasileiro.

Em 2021 lançou o EP “Azul”, que conta com participações de Chibatinha (ÀTTOXXÁ) e Sullivan (Afrocidade). No mesmo ano foi uma das selecionadas pela AUR para o projeto “POSS – Proteja Os Seus Sonhos”, como uma das artistas negras em evidência na música independente e se apresentou pela primeira vez no Festival Afropunk Bahia com Deepkapz e Cronista do Morro, no mesmo espaço que nomes como Luedji Luna, Duquesa, Mano Brown e outras referências da música preta.

Russo Passapusso

Roosevelt Ribeiro de Carvalho, ou Russo Passapusso, nascido em Feira de Santana, é compositor, cantor e pesquisador. Conhecido por comandar multidões com o som poderoso do BaianaSystem – uma das maiores bandas brasileiras da atualidade – também é fundador do coletivo SoundSystem Ministéreo Público. Muito atuante na cena musical contemporânea brasileira, Russo já gravou com artistas como Gilberto Gil, Elza Soares, Margareth Menezes, Curumin, Gilsons, Tropkillaz, Karina Buhr e Mano Chao.

SERVIÇO

Melly part. Russo Passapusso

Data: 17.01 – sexta

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 16 anos

INGRESSOS: de R$30 a R$220.

18.01: Melly part. Liniker

No dia 18 de janeiro Melly apresenta o show do álbum “Amaríssima” na Casa Natura Musical, numa noite que vai contar com participação especial de Liniker.

SERVIÇO

Melly part. Liniker

Data: 18.01 – sábado

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 18 anos

INGRESSOS: de R$30 a R$220

19.01: Frequências: Abacaxepa e Samuca e a Selva

No dia 19 as bandas Abacaxepa e Samuca e a Selva se apresentam na edição do projeto Frequências, que promete dois shows imperdíveis em uma única noite aqui na Casa Natura Musical.

Pensando nas muitas possibilidades de encontros que a música brasileira e internacional nos permite, a Casa Natura Musical criou o projeto Frequências, um show duplo com artistas de diferentes cenas com a mesma sintonia, e nesse ano estreia as edições com o show de janeiro.

Abacaxepa

Com três vocalistas e quatro instrumentistas, Abacaxepa tem uma sonoridade com pinceladas de tropicalismo, que junto às discussões da atualidade fazem uma ode à irreverência, à desconstrução visual, à não-protagonização de uma única voz. Se preocupa com a formação cultural de um público jovem, buscando sempre resgatar a cultura popular latino-americana.

A banda apresenta o show do segundo disco de sua trajetória intitulado “Perto da Boca”, em uma nova fase mais quente e saturada. Suas letras falam de amor, liberdade, fúria e inconclusivos desejos vitais, se aproximando do cotidiano e trazendo uma linguagem poética, buscando uma aproximação maior com as pessoas e reforçando assim a conexão com um público mais diverso, através de suas histórias reais ou fictícias.

Samuca e a Selva

Fruto da união do enérgico cantor e compositor Samuel Samuca com nove músicos de projetos de sucesso na cena da música contemporânea de São Paulo, a banda comemora dez anos de existência. Na diversidade musical da Selva, música regional brasileira, jazz e ritmos latinos explodem em apresentações vigorosas. O disco de estreia, “Madurar” (2016, YbMusic), rendeu à banda indicação para o 28º Prêmio da Música Brasileira como melhor grupo na categoria canção popular. O segundo álbum, “Tudo que Move É Sagrado”, que conta com participações de nomes como Criolo, Luedji Luna, Liniker, Siba e Filipe Catto para homenagear os 70 anos de Ronaldo Bastos, figura entre os melhores álbuns de 2018 do Prêmio APCA.

SERVIÇO

Projeto Frequências: Abacaxepa e Samuca e a Selva

Data: 19.01 – domingo

Abertura da Casa: 17h30

Classificação: 18 anos

INGRESSOS: de R$25 a R$190

23.01: Jota.pê | Se Meu Peito Fosse O Mundo

Com apenas um mês após o lançamento de seu segundo álbum, em março de 2024, “Se Meu Peito Fosse O Mundo”, com participações de Xênia França e Gilsons, Jota.pê atingiu a marca de mais de 2,5 milhões de plays no Spotify. O cantor, que recebeu três indicações ao Grammy Latino deste ano e foi premiado nas três categorias – Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro-Brasileira, de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação e de Melhor Canção Em Língua Portuguesa com “Ouro Marrom” – faz show na Casa Natura Musical em 23 de janeiro de 2025.

Neste ano, as conquistas de Jota.pê ainda podem aumentar: o artista concorre no Prêmio Multishow 2024 com quatro indicações: Álbum do Ano, Artista Revelação; e MPB do Ano com duas faixas: o hit Ouro Marrom e Feito Maré (feat com Gilsons). Atualmente Jota.pê também tem presença garantida na trama das 6 da TV Globo com a regravação de “Carinhoso” na novela “A Garota do Momento”.

Com vertentes que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso e passando pelo manguebeat de Chico Science, o artista, nascido em Osasco, foi em 2015 que colocou seu primeiro trabalho no mundo: o álbum “Crônicas de um Sonhador”. Como artista solo, o cantor teve participação no “The Voice Brasil”, da TV Globo, sendo considerado por Lulu Santos uma das melhores vozes de todas as temporadas do programa. No ano seguinte, após várias apresentações pelo Brasil, o cantor fez a primeira turnê pela Europa, com ingressos esgotados em todos os shows. Atualmente já soma três passagens pelo velho continente.

Paralelamente ao trabalho individual, Jota.pê é vocalista, compositor e violonista no duo ÀVUÀ, onde divide o foco com a amiga Bruna Black. Essa parceria rendeu a ambos uma indicação ao Grammy Latino em 2021 pelo álbum Onze, que reúne grandes intérpretes como Elza Soares e Zeca Baleiro. No mesmo ano, o duo foi convidado para participar do ColorsxStudios, um dos maiores canais de música do mundo.

SERVIÇO

Jota.pê | Se Meu Peito Fosse O Mundo

Data: 23.01 – quinta-feira

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 16 anos

Ingressos: de R$30 a R$ 200.

24.01: Duquesa (duas sessões)

No dia 24.01, Duquesa traz a turnê de “Taurus Vol. 2” para a Casa Natura Musical com um dia de duas sessões do show, às 21h e às 23h30.

Lançado em 2024, “Taurus Vol. 2” dá continuidade ao trabalho que a cantora e compositora baiana iniciou no seu disco de estreia, com uma sonoridade que passeia por gêneros como rap, disco music, trap e R&B.

Após os hits “99 Problemas,” “Única,” “Big D!!!!!”, Duquesa amplia seu espaço no rap nacional com treze novas faixas e várias participações especiais. Entre os feats, estão os com Tasha & Tracie, Baco Exu do Blues e Urias.

Nascida e criada em Feira de Santana, cidade do interior da Bahia, Duquesa começou sua carreira artística em 2015. Desde então já se apresentou em grandes festivais como Rock in Rio e Afropunk.

SERVIÇO

Duquesa – Taurus Vol. 2

Data: 24.01 – sexta-feira

Abertura da Casa Primeira Sessão: 19h30

Primeira sessão – 21h – ESGOTADO

Segunda sessão – 23h30

Classificação: 16 anos

INGRESSOS: R$ 25 a R$ 180

25 e 26.01: Jorge Aragão (esgotados)

Nos dias 25 e 26 de janeiro, a Casa Natura Musical terá a honra de receber o cantor e compositor Jorge Aragão para um show especial, repleto de grandes sucessos.

Dono de clássicos como “Eu e Você Sempre”, “Lucidez”, “Moleque Atrevido”, “Deus Manda” e “De Sampa a São Luiz”, o artista é um dos pilares do samba brasileiro. Integrante da formação original do Grupo Fundo de Quintal, construiu uma sólida carreira solo, acumulando mais de 20 álbuns em sua discografia.

Suas composições ecoam nas vozes dos maiores intérpretes da música brasileira. Foi Elza Soares quem eternizou “Malandro”, transformando a canção em um clássico que atravessa gerações. Depois vieram interpretações icônicas de grandes nomes como Beth Carvalho, Alcione, Leci Brandão, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Jorge Vercillo, Emílio Santiago, Negritude Jr., Exaltasamba, Art Popular, Elba Ramalho, Jair Rodrigues, entre tantos outros.

SERVIÇO

Jorge Aragão

Data: 25.01 e 26.01 | sábado e domingo

Abertura da Casa: 19h30 (sábado) e 17h30 (domingo)

Classificação: 18 anos

Ingressos ESGOTADOS

30.01: Pietá

No dia 30 de janeiro a Casa Natura Musical recebe a banda PIETÁ, que apresenta o show do mais recente álbum do grupo, “Nasci no Brasil”.

Formada do encontro entre os artistas cariocas Demarca e Rafael Lorga com a natalense Juliana Linhares, a banda mistura estudos de teatralidade à criação de música e shows, numa pesquisa de sonoridade que conjuga tradição e contemporâneo. Transitando por diferentes ritmos e temáticas, o repertório autoral revela o empenho do trio em exaltar a produção da nova música brasileira.

“Nasci no Brasil” é o terceiro álbum do trio carioca e tem forte acento percussivo, encharcado pela brasilidade sinalizada pelo título. Entre sete músicas inéditas, como o samba torto ”Espanta assombração” (gravado com participação de Roberta Sá), “Quem é de quê?” e “Nasci no Brasil”, também estão presentes uma regravação ousada do samba ”O Ronco da Cuíca”, de João Bosco com Aldir Blanc, “Perfume de Araçá” e “O Tempo é uma Pessoa”, dois singles lançados nos últimos anos em 2021 e 2023. Sucessor dos álbuns “Leve o Que Quiser” (2015) e “Santo Sossego” (2019),

“Nasci no Brasil” é quente e visceral e se abranda à medida em que avançam as faixas, conduzindo a experiência a um espaço contemplativo e imersivo, de contato e emoção. O álbum traz 9 faixas e cria pontes entre o passado e o presente da música nacional. Propõe elos entre ritmos, regiões e gerações.

SERVIÇO

PIETÁ | “Nasci no Brasil”

Data: 30.01 – quinta

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 18 anos

INGRESSOS: de R$30 a R$180

31.01: Los Sebosos Postizos

Para fechar o primeiro mês do ano, a Casa Natura Musical trará Los Sebosos Postizos na apresentação que celebra os 50 anos do icônico álbum de Jorge Ben Jor, “A Tábua de Esmeralda”. No palco os músicos vão apresentar na íntegra o repertório do disco, que inclui clássicos como “Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas”, “Menina Mulher da Pele Preta” e “Magnólia”.

Los Sebosos Postizos imprimem uma nova roupagem ao trabalho do cantor e compositor carioca, adicionando elementos de ska, dub e toques característicos do manguebeat: uma verdadeira releitura com arranjos próprios e misturas de influências.

Formado há mais de 20 anos, o grupo é composto por Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Gustavo da Lua (percussão), integrantes da Nação Zumbi, além de Carlos Trilha (teclados), Pedro Baby e Lello Bezerra (guitarras) e Vicente Machado (bateria). “Los Sebosos Postizos Interpretam Jorge Ben Jor” é o primeiro disco da banda.

SERVIÇO

Los Sebosos Postizos apresenta “A Tábua de Esmeralda”

Data: 31.01 – sexta-feira

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 18 anos

INGRESSOS: de R$40 a R$180

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

(a 300 metros da estação de metrô Faria Lima da linha 4 – Amarela)

www.casanaturamusical.com.br