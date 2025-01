Casa Museu Eva Klabin recebe recital internacional neste sábado

A série Concertos de Eva recebe o recital internacional “Ecos de Inglaterra e Espanha”, com o pianista Alex Zhang e o Delvinian Quartet na Casa Museu Eva Klabin. O quarteto é composto pelos violinistas Darren Li, Selwood Hardaker e Julian Kwok, na viola, e Belvina Bai, no violoncelo. Pós-graduandos em música no Conservatório de Música de Sydney, na Austrália, os estudantes são entusiastas da música de câmara e já foram premiados no CONVIMUS – Concurso Internacional de Violino e Música de Câmara, sediado na cidade do Porto, em Portugal. A apresentação na Casa Museu Eva Klabin será no sábado, dia 11 de janeiro, às 17h. Os ingressos gratuitos serão distribuídos pelo site e terão validade até 30 minutos antes do início do evento. Após este horário, os mesmos serão disponibilizados na fila de espera. Sujeito a lotação da Casa.

Em passagem pelo Rio de Janeiro, o premiado pianista Alex Zhang vai interpretar a obra “Sanlucár de Barrameda, Op. 24”, composta pelo espanhol Joaquín Turina. Escrita em 1921, a obra também é conhecida como “Sonata Pitoresca para Piano” e foi dedicada por Turina à província de Cadíz, local onde está sediada a cidade de Sanlucár de Barrameda, na Espanha. Através da sonoridade do piano, o autor descreve cenas e lugares da vida cotidiana da cidade, onde foi frequentador ao longo de sua vida.

Alex Zhang e o Delvinian Quartet se juntam para apresentar o “Quinteto para piano e quarteto de cordas, Op. 84”, do compositor inglês Edward Elgar. Inspirada no ambiente pacífico e misterioso da zona rural inglesa, a obra incorpora elementos da música folclórica espanhola junto ao estilo de escrita ancorado no romantismo musical tardio.

A série Concertos de Eva promove apresentações de recitais e concertos de formações camerísticas, reafirmando o compromisso da Casa Museu Eva Klabin com o fomento e difusão da performance musical. Esta iniciativa reafirma o legado de sua fundadora, Eva Klabin, como uma incentivadora de artistas através da promoção de inúmeras apresentações musicais durante a sua vida neste espaço.

SERVIÇO:

Dia: 11 de janeiro (sábado), às 17h

Local: Casa Museu Eva Klabin (Av. Epitácio Pessoa, 2480 – Lagoa)

Entrada gratuita. Retirada pelo site [link]. Os ingressos terão validade até 30 minutos antes do início do evento, após este horário, os mesmos serão disponibilizados através de fila de espera.

Capacidade: 80 pessoas. Sujeito a lotação da Casa.

Classificação livre

Alex Zhang – Pian

Alex Zhang começou a tocar piano aos quatro anos de idade e, em 2016, concluiu seu Bacharelado em Performance Musical no Conservatório de Música de Sydney. Participou em concursos internacionais de piano em Verona, Itália e em Radovljica, Eslovênia, e apresenta-se regularmente em concertos na Alemanha. Alex recebeu recentemente a bolsa da Yamaha Music Foundation of Europe e em 2021 concluiu o seu mestrado em música na Escola Superior de Música de Würzburg, Alemanha, estudando com os professores Inge Rosar, Ana-Mirabela Dina e Silke-Thora Matthies. Em 2022, Alex recebeu o primeiro lugar no Concurso Internacional Princess Galyani Vadhana com ‘The Elan Trio’ e também ganhou o primeiro lugar no Australian National Piano Award junto com o prêmio de Melhor Haydn/Schubert, Melhor Século 20/Romântico e o Prêmio do Público. Em 2023, ele também se apresentou na Noruega, no Museu da Cidade de Oslo e, em 2024, foi o primeiro ganhador do Prêmio David Miller em piano colaborativo e música de câmara. Desde que regressou à Austrália, Alex continuou os seus estudos com Natalia Ricci.

Darren Li – Violino I

Recentemente formado no Conservatório de Música de Sydney, Darren estudou com o violinista e pedagogo norueguês Ole Bohn. Como violinista, Darren esteve em vários recitais e concertos em Sydney, bem como participou em Concursos de Jovens Solistas do Conservatório. Como músico de câmara, é membro fundador do Delvinian String Quartet, grupo do qual faz parte há quase 3 anos. Darren participou no Concurso de Música de Câmara CONVIMUS (Porto, Portugal) com o Delvinian Quartet e conquistou o 3º lugar na competição.

Sel Hardaker – Violino II

Selwood é violinista e cursa Mestrado em Performance no Conservatório de Música de Sydney, estudando com Ole Böhn. Estreou no concerto Sojourn e é membro fundador do Atlas Ensemble, onde pesquisou e apresentou o Trans-Atlantic Tunes, um concerto-palestra sobre música americana. Ativo em diversas áreas da música, estreou e gravou Rite of Passage e se apresentou em seu concerto Resonance, com a Orquestra de Brandemburgo. Ele também colaborou com artistas como Fabian Russell e Rachel Beesley.

Julian Kwok – Viola

Julian Kwok concluiu seu bacharelado em 2024 com honras de primeira classe em viola no Conservatório de Música de Sydney, onde estudou viola com Stuart Johnson e Roger Benedict. Ele se apresentou com a Orquestra Juvenil Australiana (AYO), participou do programa Chamber Players da AYO e do programa de imersão profissional com a Orquestra Sinfônica de Adelaide. Recentemente se qualificou para o programa de imersão profissional 2025 da AYO com a Orquestra Sinfônica de Sydney. Ocupou o cargo de viola principal da Orquestra Juvenil de Sydney (SYO) em 2022.

Belvina Bai – Violoncelo

Belvina Bai é uma violoncelista com formação clássica e recém-formada pelo Conservatório de Música de Sydney, tendo estudado com violoncelistas talentosos como Julian Smiles e, anteriormente, com o professor Peter Rejto. Belvina tem experiência em música orquestral, de câmara e solo e é apaixonada por expandir ainda mais seus horizontes. Belvina também participa ativamente em outros empreendimentos criativos, como a escrita e as artes visuais, para cultivar ainda mais a sua paixão e imaginação.

Tomaz Soares – Curador

Natural de Uberlândia, MG, Tomaz Soares é violinista. Integra o Quarteto de Cordas da UFF, o Quarteto Kalimera, a Orquestra Petrobras Sinfônica e a Orquestra Johann Sebastian Rio. Atuando como regente orquestral é um dos maestros da Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica. Tomaz é Mestre em Música pela Northwestern University Bienen School of Music (EUA) e Bacharel em Música pela Unirio. Recentemente, apresentou-se com o Quarteto de Cordas da Universidade Federal Fluminense (UFF) em turnê pela Inglaterra e Alemanha. Em 2018, com o Quarteto Kalimera, foi premiado no Festival de Música Rádio MEC, dentre outras premiações no Brasil. Estreou inúmeras obras contemporâneas dos compositores Alexandre Schubert, Calimerio Soares, Eli-Eri Moura, Ernst Mahle, Jocy de Oliveira, dentre outros. Participou como intérprete das Bienais de Música Contemporânea Brasileira (FUNARTE-MINC) e do Panorama da Música Contemporânea Brasileira (UFRJ). Em 2009, recebeu o primeiro prêmio do 13º Concurso Nacional de Cordas Paulo Bosisio. Como spalla, atuou em diversas orquestras nos Estados Unidos e no Brasil, mais recentemente da Sinfonietta Carioca. Estudou violino com Shmuel Ashkenasi (EUA), Almita Vamos (EUA), Paulo Bosisio (RJ), Ricardo Amado (RJ), Luciano Ramos e Klemes Pires (MG), dentre outros.

Sobre a Casa Museu Eva Klabin:

Uma das primeiras residências da Lagoa Rodrigo de Freitas, a Casa Museu Eva Klabin reúne mais de duas mil obras que cobrem um arco de tempo de cinco mil anos, desde o Antigo Egito (3000 a.c.) ao impressionismo, passando pelas mais diferentes civilizações. A coleção abrange pinturas, esculturas, mobiliário e objetos de arte decorativa e está em exposição permanente e aberta ao público na residência em que a colecionadora viveu por mais de 30 anos. A Casa oferece programação cultural variada.