Casa Museu Ema Klabin recebe Bazar da Cidade nos dias 22 e 23 de março

A Casa Museu Ema Klabin recebe, nos dias 22 e 23 de março, a partir das 11h, o Bazar da Cidade, um evento que celebra o design artesanal, a moda e a gastronomia. Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma ampla variedade de peças criadas por artesãos talentosos de diversas regiões do Brasil e, ao final da tarde, relaxar tomando um drink com os amigos ao som de música ao vivo com o Duo Shy, no jardim projetado por Roberto Burle Marx.

O Bazar da Cidade destaca-se pela curadoria cuidadosa que valoriza pequenos produtores e peças feitas em menor escala, oriundas de ateliês de várias regiões do país, promovendo a economia criativa.

Nesta edição, o bazar apresentará produções têxteis autorais, joias produzidas pelo emprego de diferentes técnicas, objetos utilitários, de decoração e bem-estar. Além de peças artísticas de povos originários, como as esculturas do artista Sakalu Waurá, do território do Alto Xingu.

De Pernambuco para São Paulo

Uma das novidades desta edição do bazar é a presença da artesã pernambucana Thaïs Asfora, que lançará em São Paulo sua nova marca, a Madame Surtô Ateliê. A marca oferece peças de decoração confeccionadas em papel machê e pintadas à mão, além de jogos americanos. Com mais de 50 anos de experiência no universo da moda e do design, incluindo participações em eventos prestigiados como o Fashion Week, Thaïs combina sofisticação e autenticidade em suas criações.

Outra novidade é a marca Sbrubles, que estará presente com acessórios e esculturas tridimensionais. Entre os itens, destaca-se uma coleção de cadernos em edição limitada, com 50 exemplares numerados e assinados, considerados obras de arte no segmento de papelaria.

Oficina infantil, xilogravura e bate-papo

O Bazar oferecerá uma oficina infantil organizada pelo Coletivo Lúdico, com jogos analógicos em madeira, nos dois dias , das 12h às 17h. Para adultos, haverá uma oficina de xilogravura conduzida por Lucas Gaspar, que ensinará técnicas e princípios da produção de gravuras em isopor, no sábado e no domingo, às 15h. Além disso, será realizada uma roda de conversa com Nininha Campedelli, da marca expositora Lê Diable, no dia 22 de março, às 16h30, sobre sexualidade feminina e autoconhecimento.

Gastronomia

Além das compras, o Bazar da Cidade proporciona uma experiência gastronômica diversificada com uma variedade de pratos inspirados nas tradições culinárias de várias culturas, incluindo desde receitas típicas brasileiras até especialidades internacionais, todas preparadas com um toque artesanal.

O público poderá experimentar diferentes tipos de risotos preparados pelo chef Jânio Castanhe da Risotos e Drinks, a comida árabe funcional da Do oriente ao pote; a culinária grega da Domo Gastronomia Mediterrânea Grega; comidas típicas da Rincón Chileno e delícias portuguesas como toucinho do céu, barriga de freira e pastel de nata da Santa Nata.

Chef formado pela Le Cordon Bleu

Os produtos da padaria artesanal Thoci Bakery, comandada pelo Chef Thomas, formado pela renomada Le Cordon Bleu, estarão disponíveis no bazar. Entre as opções, destacam-se os pães de fermentação natural, pétit fours salgados e doces, pizzas artesanais napolitanas e os tradicionais pães de queijo preparados com queijo da Serra da Canastra.

Música e visita à Casa museu Ema Klabin

O Bazar da Cidade contará com a apresentação do Duo Shy, que desde 2022 encanta o público do evento com um repertório leve e diversificado. Liderado pelo músico Jorge Shy, graduado pela prestigiada Berklee College of Music, o duo passeia pelo jazz e pela música brasileira, trazendo arranjos de clássicos de Rita Lee, Beatles e temas de filmes, entre outros. As apresentações ocorrerão nos dias 22 e 23 de março, das 13h às 14h, e das 15h às 16h.

Além disso, os visitantes terão a oportunidade de visitar a Casa Museu Ema Klabin. A residência onde viveu Ema Klabin de 1961 a 1994 é uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil com ambientes preservados e conta com uma diversificada coleção de arte, incluindo pinturas do russo Marc Chagall (1887-1985) e do holandês Frans Post (1612-1680), além de artes decorativas e peças arqueológicas.

Quem vem?

Participam desta edição: Allwood, Miriam Andraus Pappalardo, Mescla Design Brand, Lu Podboy, RB_artesão, Ateliê Alaine Colucci, Dafna Edery, Chica Brand, Paisley e Nana Lingerie, Ninho, R. Aly, TOTA, Martina Vaz e Julia Acessórios, Madame Surtô Ateliê, AtelieBK, Bacca Desings, e:crochˆ, Atelier Carmen Lombardi, Ambá Ambá, BF Cerâmica, TRA Sorelle, Jammin Atelier, Lê Diable – Sex Joy, Pertence Diferente, FP Bordadoria, Mafagafo, Mos Aromas, Paper Poetry, Domenica112, Sbrubles, Kconceitomoda, Bem De / Juliana Curi, Atomy, Casa Avignon Aromas e Velas, Ivone Rigobello, Mélanges et Style, Sakalu Waurá, Capineira, Private Jungle – Terrários e Kokedamas, Balas da Kah, Do Oriente ao Pote, Da Fazenda, Cervejaria Los Compadres, Lá de Passos Pães de Queijo, Bolachas Artesanais da Teka, Domo Gastronomia Mediterrânea Grega, Vinho Até Você, GET Coffee, Maria Biscoitta, Risotos e Drinks, Simel Doces, Casca Crunchy Bites, Rincón Chileno, Sorrentino Blends, THOLCI Bakery, Dio Mio Antepastos, Atelier Josefinos, Santa Nata, TAPI tapetes e almofadas peruanos, Bossa Pijamas, Viviann Thums, Royal Prestige.

Serviço:

Bazar da Cidade

22 e 23 de março

sábado e domingo, das 11h às 20h

Apresentação musical com o duo Shy

sábado e domingo, às 13h e às 15h

Oficina infantil com Coletivo Lúdico

sábado e domingo, das 12h às 17h

Oficina de xilogravura

sábado e domingo, das 15h às 16h

Roda de conversa sobre sexualidade com Nininha Campedelli

sábado, às 16h

valet no local

gratuito o acesso ao jardim e ao bazar

Visita ao museu:

livres: quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até às 18h

mediadas: quarta a sexta, às 11h, 14h, 15h e 16h. sáb, domingo e feriado, às 14h – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) para estudantes, idosos, PCD e jovens de baixa renda – gratuidade para crianças de até 7 anos, professores e estudantes da rede pública

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP