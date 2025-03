Casa do Hip-Hop de Diadema recebe evento para celebrar o Dia das Mulheres

A Coordenadoria da Juventude de Diadema irá realizar, no domingo, 23 de março, a partir das 13h30, o encontro “Em Nome das Mulheres”, na Casa do Hip-Hop do município. Essa atividade tem, como objetivo, destacar o trabalho dos grafiteiros do município, promovendo um bate-papo sobre os atuais desafios, trajetórias e conquistas desse ramo.

O evento também proporcionará um diálogo com aqueles que, ao longo dos anos, lutaram para que Diadema não fosse reconhecida apenas pelo hip-hop, mas sim pelos grafites que enriquecem e dão uma nova cara à cidade.

Iza Oliveira, coordenadora da Juventude, destacou a importância da iniciativa e o impacto esperado para a comunidade. “Estou muito animada com a realização do meu primeiro evento à frente dessa coordenadoria. A expectativa é que a ação seja um espaço de troca, aprendizado e valorização dos jovens de Diadema”, afirma. “Acredito que momentos como esse são fundamentais para fortalecer a união, destacar as potências da nossa cidade e promover reflexões importantes sobre empoderamento e outros temas essenciais”, finalizou a coordenadora.

O local também será presenteado com um grafite em homenagem a Ordalina Cândido, artista plástica negra, educadora e cabeleireira que reside no município. Ela atua como educadora de artes plásticas na Rede Cultural Beija-Flor e já lecionou na ACER Brasil.

Serviço

23/03 – Domingo

Casa do Hip Hop de Diadema

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema