Casa do Artesão de São Caetano oferece aulas gratuitas de crochê, bordados e adereços para o Carnaval

Para quem vai curtir o Carnaval e não tem fantasia ou não quer gastar dinheiro para se produzir, nos dias 24, 25 e 27 de fevereiro, a Casa do Artesão “Reinaldo Joaquim Gomes”, em São Caetano do Sul, realizará, gratuitamente, oficinas livres de artesanato de temática carnavalesca, para customizar e confeccionar peças exclusivas de roupas e adereços.

Para participar, basta comparecer ao local no dia e horário da aula desejada e efetuar a inscrição: Rua Pará, 88, Centro de São Caetano.

Confira:

24/2, segunda-feira: Crochê de Carnaval ( 13h30 a 16h30 ), com Gisele Zanoni

Crochê de Carnaval ( ), com 25/2, terça-feira: Bordando Folia ( 13h30 a 16h30 ), com Gisele Zanoni

Bordando Folia ( ), com 27/2, quinta-feira: Adereços de Carnaval (9h30 a 11h30 e das 13h30 a 16h30), com Therezinha de Fátima Porto Rocha

A Casa do Artesão dispõe de aproximadamente 4 mil peças à venda, em diversos materiais, como madeira, porcelana, decoupage, telas, malhas em tricô e crochê. Além de carteiras e bolsas, sabonetes, velas, aromatizadores, terrários no vidro, quadros e caixas customizadas, porta-joias, tábuas e bandejas decoradas, artigos para cama, mesa e banho, objetos místicos e religiosos, peças feitas com materiais reciclados.

Mesmo trabalhando com artesanatos (cada item é único e exclusivo), a loja oferece garantia de troca de mercadorias em caso de defeito.

Equipamento de referência

Equipamento público municipal vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, a Casa do Artesão Reinaldo Joaquim Gomes é referência no fomento à produção local das artes feitas à mão. Aproximadamente 300 profissionais cadastrados contam com um espaço atrativo e acolhedor, em 143 metros quadrados, para apresentar e vender suas criações.

A gestão financeira é da Manuartes, a Associação de Trabalhadores e Autônomos em Atividades Artesanais, Artes Manuais, Similares e Conexas de São Caetano do Sul. Cada membro arca com um custo mensal de 10 reais mais 12% sobre o valor das vendas, destinado às despesas para a manutenção do equipamento.

Serviço

Casa do Artesão “Reinaldo Joaquim Gomes”

Endereço: Rua Pará, 88, Centro, São Caetano do Sul-SP

Rua Pará, 88, Centro, São Caetano do Sul-SP Telefone: (11) 4229-9988

(11) 4229-9988 Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h15 | Sábados, das 9h às 13h