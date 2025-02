Casa de Portinari traz oficinas, atividades interativas e muita arte em março

O Museu Casa de Portinari, em Brodowski (SP), traz uma agenda repleta de atividades em março. Entre os destaques da instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, estão a oficina de confecção de guarda-chuvas de frevo, que explora a história e o simbolismo desse ícone pernambucano, e a oficina “Bicho Solto”, na qual crianças poderão criar máscaras inspiradas no mundo animal.

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, a programação inclui a projeção “Licença Poética”, na qual a atriz Cristina Scandelari dá voz a poemas que exaltam a força e a sensibilidade feminina. Já o painel “Reflorescer Mulher: as Portinaris” destaca a trajetória das mulheres da família Portinari e sua influência no legado do artista.

Durante o Carnaval, o Museu estará aberto todos os dias, inclusive na segunda-feira (3), proporcionando ao público mais oportunidades para aproveitar a programação especial. Confira, abaixo, a agenda completa.

Carnaval na Paleta de Portinari

A atividade transforma a esplanada do Museu Casa de Portinari em um espaço de celebração, unindo arte e folia. Ao som de marchinhas e ritmos carnavalescos, o público visitante da instituição poderá vivenciar a atmosfera festiva com serpentinas, confetes, fantasias e muita cor, em sintonia com a vibrante paleta do artista de Brodowski. O objetivo é oferecer uma experiência que resgate a alegria do Carnaval e sua presença na cultura popular.

Data: 28 de fevereiro a 04 de março

Horário: das 9h às 18h

Local: esplanada do Museu

Gratuito

Oficina “Bicho Solto: Confecção de Máscaras da Bicharada”

Crianças de todas as idades poderão soltar a imaginação na oficina de confecção de máscaras inspiradas em animais terrestres, aquáticos, voadores e até criaturas fantásticas. A atividade estimula a criatividade e a interação lúdica, transformando papel e cores em personagens únicos.

Data: 02 de março (domingo)

Horário: às 10h

Gratuito

Oficina destaca história do guarda-chuva de frevo

O Núcleo de Educação promove uma oficina de confecção de guarda-chuvas de frevo em papel, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer a história e o simbolismo desse ícone da cultura pernambucana. Durante a atividade, participantes de todas as idades poderão explorar a criatividade ao produzir sua própria versão do tradicional adereço colorido, vivenciando de forma lúdica essa expressão artística e cultural.

Data: 02 de março (domingo)

Horário: às 14h

Gratuito

Projeção “Licença Poética”

Por meio de uma projeção, a atriz Cristina Scandelari dá voz a poemas que exaltam a força, a sensibilidade e a importância da mulher ao longo da história. Com uma interpretação envolvente, a artista convida o público a refletir sobre as múltiplas facetas do feminino, celebrando sua presença na arte, na cultura e na sociedade.

Datas: 07, 08 e 09 de março

Horário: das 9h às 16h

Gratuito

Painel “Reflorescer Mulher: as Portinaris”

Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, o Núcleo de Educação apresenta um painel em formato de árvore, destacando as mulheres da família Portinari. O módulo expositivo trará informações sobre suas trajetórias, ressaltando suas contribuições para o desenvolvimento da carreira de Candido Portinari e o legado que representam.

Datas: 07, 08 e 09 de março

Horário: das 9h às 18h

Gratuito

Outras atividades no mês de março

Feira de Artesanato

Datas: 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de março, das 10h às 16h

Domingo com Arte “Edição Especial do Dia da Mulher”

Data: 9 de março, às 10h

Domingo com Arte – Ateliê Virtual (atividade virtual)

Data: 9 de março, às 15h

Mostra Virtual: Álbum de Inauguração do Museu Casa de Portinari

Datas: 14, 15 e 16 de março, das 9h às 18h

Aniversário do Museu Casa de Portinari: Roleta do Saber

Datas: 14, 15 e 16 de março, das 9h às 18h

Acervo em Segundos (atividade virtual)

Data: 14 de março, às 10h

Família no Museu – Atividades Intergeracionais

Datas: 15 e 16 de março, das 10h às 16h

Saberes e Fazeres na Casa de Portinari

Data: 20 de março, às 10h

Poesias na Casa de Portinari

Data: 21 de março, às 10h

Atividade Interativa: Criando Poesia

Datas: 21, 22 e 23 de março, das 10h às 16h

Mude para Salvar o Mundo – Especial “Dia Mundial da Água” (atividade virtual)

Data: 22 de março, às 10h

Série “Neste Dia” (atividade virtual)

Data: 23 de março, às 10h

Atividade Interativa: Dia do Circo

Datas: 27, 28, 29 e 30 de março, das 10h às 17h

Oficina Circense: Truques de Mágica

Data: 27 de março, das 10h às 16h