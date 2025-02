Feira de Artesanato celebra cultura e criatividade no Museu Casa de Portinari

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, promove atividades especiais que valorizam a cultura e a economia criativa em Brodowski (SP).

Nos dias 22 e 23 de fevereiro, a Feira de Artesanato reúne artesãos locais e regionais na esplanada do Museu, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e adquirir peças únicas, além de acompanhar demonstrações das técnicas utilizadas na produção.

Também faz parte da programação do fim de semana o painel interativo “Inventores e Invenções”, que celebra o Dia do Imigrante Italiano (21/02), destacando invenções de origem no “país da bota” e seu impacto na sociedade. Ambas as atividades são gratuitas e reforçam o compromisso do Museu com a valorização da cultura e do patrimônio imaterial. Confira os detalhes abaixo.

Feira de Artesanato

O Museu Casa de Portinari apoia a economia criativa em Brodowski (SP), valorizando o trabalho dos artesãos locais e de toda a região. Para fortalecer essa iniciativa, aos finais de semana de fevereiro, grupos de artesãos exibem suas produções e compartilham suas técnicas na esplanada do Museu. A ação fomenta a geração de renda, incentiva o empreendedorismo e promove inclusão social e cidadania.

Além de proporcionar um espaço para a comercialização das peças, a iniciativa também estreita o vínculo entre artistas, comunidade e visitantes, ressaltando a identidade cultural do município. O público tem a oportunidade de conhecer a história por trás de cada criação, apreciando técnicas tradicionais e contemporâneas.

Datas : 22 e 23 de fevereiro

Horário : das 10h às 16h

Local : esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Painel Interativo “Inventores e Invenções”

Em celebração ao Dia do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro, um painel interativo convida o público a explorar invenções de origem italiana. A atividade destaca a importância das contribuições desse fluxo migratório, evidenciando seu impacto no passado, presente e futuro da sociedade.

Data : até 23 de fevereiro

Horário : das 9h às 17h

Local : Jardins do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Confira todas as informações no site da instituição.