Cartão de presente do Tesouro Direto movimenta R$ 250 mil em um mês

Em um curto espaço de tempo, desde seu lançamento, o Gift Card B3 já demonstrou um desempenho significativo, movimentando aproximadamente R$ 250 mil até o dia 21 de janeiro. Esta inovação, que permite aos investidores presentear títulos do Tesouro Direto, foi revelada pela B3, a principal bolsa de valores do Brasil. Desde a sua introdução em 16 de dezembro, cerca de 1.600 pessoas já adotaram essa nova forma de investimento.

Dentre os títulos públicos mais escolhidos para presente, destaca-se o Tesouro IPCA+, que está atrelado à inflação e é frequentemente utilizado para planejamentos financeiros de longo prazo. Este título representou 35% das transações realizadas com o Gift Card. Logo atrás, o Tesouro Selic, que se vincula à taxa básica de juros da economia e é popular como reserva financeira de emergência, ficou com 24% das vendas.

O Gift Card B3 é fruto de uma colaboração entre o Tesouro Nacional e a B3, e pode ser adquirido através do site oficial tesourodireto.com.br/giftcard. Os investidores têm acesso a todos os títulos disponíveis no programa de compra e venda do Tesouro Direto pela internet.

Além do Tesouro IPCA+ e do Tesouro Selic, o cartão pré-pago oferece a possibilidade de presentear amigos e familiares com outros tipos de títulos, como o Tesouro Prefixado (de médio prazo), o Tesouro Educa+ (destinado a financiar educação) e o Tesouro RendA+ (focado na aposentadoria).

Como Funciona?

O processo para presentear um título público é bastante simples. O investidor deve selecionar um título, inserir os dados do destinatário, como nome e e-mail ou telefone, e realizar o pagamento por meio do sistema Pix. Há limites estabelecidos para as compras: um máximo de R$ 1 mil por dia e R$ 5 mil acumulados no mês.

Após a transação, o beneficiário recebe um e-mail ou SMS contendo instruções sobre como utilizar o crédito, que é pessoal e intransferível. Para resgatar o valor, será necessário ter uma conta em uma corretora autorizada, cujas informações estão disponíveis na seção de perguntas frequentes do site indicado na comunicação recebida.

Cumprindo as etapas necessárias, o presenteado deve acessar o portal do Tesouro Direto e inserir o código de ativação fornecido. Neste momento, ele tem a opção de trocar o título recebido por outro de sua preferência. Vale ressaltar que após receber o Gift Card B3, o beneficiário dispõe de até 12 meses para resgatar seu crédito. Uma vez ativado, os recursos podem ser utilizados em qualquer data desejada.