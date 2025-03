Carta do centenário da Billings põe em debate compromisso pela preservação da represa

Seguindo com o compromisso de concretizar ações efetivas para a preservação da Represa Billings, a Prefeitura de São Bernardo, representada pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, participou nesta sexta-feira (21/3) da apresentação da carta-compromisso em defesa do manancial, em encontro regional denominado “ABC: Para onde vamos?”. O movimento é uma iniciativa do Consócio Intermunicipal do Grande ABC, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Agência Norueguesa Para Cooperação e Intercâmbio (Norec) e Universidad Metropolitana (da Colômbia).

A carta-compromisso faz parte dos festejos dos 100 anos da Billings, que completa seu primeiro centenário em 27 de março. “Nosso prefeito Marcelo Lima tem trabalhado amplamente nesta frente regional. O trabalho em conjunto é fundamental, sendo o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC uma jóia neste processo. Isso mostra a importância do tema e a sinergia de trabalho dos municípios da região frente a um tema essencial, que é a demanda por água no futuro. É um privilégio ter a Billings nesse cenário, que possamos sair daqui com esse pacto social.”

A carta recomenda implementação de políticas públicas, programas e projetos em sete áreas: Proteção e Recuperação Ambiental; Saneamento e Controle da Poluição; Inclusão e Participação das Comunidades; Educação e Sensibilização Ambiental; Incentivo ao Ecoturismo e Sustentabilidade; Gestão; e Fortalecimento do Consórcio ABC como órgão regional responsável pela governança das questões ambientais da região.

“É essencial dialogar e pensar sobre o futuro da Billings. Fiz esse pedido à Ruth, nossa secretária de Meio Ambiente, e ela assertivamente nos trouxe essa proposta da carta-compromisso, que reafirma nossa preocupação e o compromisso à realização de ações concretas acerca do tema, olhando para o presente e para o futuro da represa”, acrescentou o prefeito Marcelo Lima.

O encontro também contou com a presença de integrantes das secretarias municipais das sete cidades da região, de Meio Ambiente, além de representantes de universidades, pesquisadores, vereadores e representantes da sociedade civil organizada.

CALENDÁRIO

No encontro foi oficializado o calendário de ações para os próximos meses também em comemoração aos 100 anos da Billings, entre eles o início do projeto de sinalização visual com alertas visando proteção das áreas de manancial na região, conquista do Consórcio com verba de R$ 1,9 milhão via Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), um seminário sobre Mudanças Climáticas e um evento preparatório para a COP 30, reunião da cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU), que será realizada em novembro, em Belém (PA).

“Esta união em forma de um compromisso conjunto em defesa da Billings é um grande ganho para a nossa região. Esse pacto social pela represa e pelo Grande ABC nos deixa ainda mais fortes e ativos. Quero parabenizar o prefeito Marcelo Lima, que também é presidente do Consórcio, que tem uma visão aglutinadora, de escutar e que nos trouxe a esse momento tão importante”, afirmou Daniel Vaz, coordenador da USCS/Norec.