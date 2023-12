“Carta Aberta” de MC Cabelinho ultrapassa 2 milhões de views no YouTube

“Carta Aberta”, novo clipe de MC Cabelinho, já ultrapassa a marca de 2 milhões de visualizações no YouTube e está na primeira posição dos vídeos em alta da plataforma. Lançado na última segunda (27), o single faz duras críticas à sociedade, em meio a reflexões do cantor sobre racismo, as adversidades da fama e intolerância religiosa.

Dirigido por Rafael Carmo, o vídeo traz cenas de discriminação racial que viram um espetáculo midiático; o amor dos supostos fãs que, quando ele está em alta, o veneram, mas logo depois o atacam, representando a mudança drástica do comportamento do público de acordo com as notícias; além da alienação da população pelas redes sociais.

Em cenas fortes, pessoas andam vendadas pelas ruas sem nem saber para onde estão indo, apenas seguem o fluxo da multidão, enquanto outro momento mostra o artista com as costas apunhaladas por facas. Cabelinho, que segue o Candomblé, uma das religiões de matriz africana mais populares no mundo, também homenageia sua crença com uma mesa de oferendas para Oxóssi. Ele já sofreu intolerância religiosa na internet por defender sua fé.