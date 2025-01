Carro com turistas cai de altura de 25 metros em Ilhabela (SP)

Um carro caiu de uma altura de 25 metros dentro de uma cachoeira em Ilhabela, no litoral paulista, na manhã deste domingo (19). Quatro pessoas estavam no veículo e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu por volta das 11h.

O carro estava ocupado por duas mulheres, de 58 e 32 anos, um homem, de 38 anos, e uma menina, de 4 anos. Os adultos não tiveram ferimentos graves, mas a criança teve uma fratura no pé.

Segundo os bombeiros, o carro caiu na cachoeira dos Três Tombos. O motivo para o veículo ter caído na ribanceira não foi informado.

Ainda segundo os bombeiros, as vítimas foram resgatadas com apoio da polícia e do Samu. Todas as vítimas foram levadas para um pronto-socorro da cidade.