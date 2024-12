Carrefour planeja demitir mais de 2 mil colaboradores

O Grupo Carrefour Brasil informou a abertura de 6 mil novas oportunidades de trabalho no mês de outubro, mas planeja demitir mais de 2 mil colaboradores até o final deste ano. As demissões, que tiveram início em novembro, abrangem exclusivamente cargos fixos e correspondem a 1,5% do total de cerca de 130 mil funcionários da empresa.

Nos últimos anos, a companhia tem se dedicado a uma reestruturação com o objetivo de otimizar suas operações e elevar as vendas, além de melhorar a eficiência em suas lojas. No terceiro trimestre deste ano, o Carrefour apresentou um lucro líquido de R$ 221 milhões, representando um aumento expressivo de 67% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa enfatizou que os desligamentos são parte do fenômeno conhecido como “turnover”, uma taxa natural de rotatividade que é característica do setor varejista. O Carrefour destacou que essa dinâmica não impactará negativamente suas operações durante o período de festas nem afetará a qualidade do atendimento aos clientes.

Em nota oficial, o Grupo Carrefour Brasil afirmou: “Contamos com mais de 130 mil colaboradores e, em outubro, abrimos 6 mil vagas. É importante ressaltar que tanto contratações quanto demissões são processos normais no setor varejista, cuja alta rotatividade é uma constante. Esses movimentos não comprometem as operações da empresa ou os serviços prestados aos nossos clientes”.