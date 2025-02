Carrefour França propõe tirar Carrefour Brasil da Bolsa de Valores

Em um movimento estratégico que pode alterar significativamente sua estrutura corporativa, o Carrefour França e o Carrefour Netherlands apresentaram uma proposta à administração do Carrefour Brasil para transformá-lo em uma subsidiária integral. Esta manobra resultaria na deslistagem da companhia do Novo Mercado da B3, a bolsa de valores brasileira, além de alterar seu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de categoria “A” para categoria “B”.

A notícia sobre a potencial mudança fez com que as ações do Carrefour Brasil apresentassem uma valorização acentuada, refletindo o otimismo do mercado em relação ao fechamento de capital.

Proposta de troca de ações e valorização

No comunicado divulgado, o Carrefour Brasil anunciou que a Península, gestora de investimentos da família Diniz, irá converter todas as suas ações da empresa brasileira em ações do Grupo Carrefour. O Carrefour expressou confiança na transação, afirmando que “a Península está convencida de que a transação criará valor para todas as partes interessadas“. A Península atualmente ocupa a posição de segundo maior acionista da companhia, ficando atrás apenas da matriz francesa.

A proposta de transação será realizada por meio da incorporação total das ações emitidas pelo Carrefour Brasil em uma nova sociedade brasileira que será totalmente controlada pela CSA (MergerSub). O objetivo é estabelecer a companhia como subsidiária integral da MergerSub, com os acionistas recebendo ações preferenciais da nova entidade em troca das ações previamente detidas.

Após a incorporação, todas as ações resgatáveis emitidas pela MergerSub serão resgatadas. Os acionistas terão a possibilidade de escolher entre três classes diferentes de ações resgatáveis: Classe A, Classe B e Classe C. A proposta sugere um mecanismo de troca no qual cada ação ordinária do Carrefour Brasil seria substituída por uma ação resgatável correspondente.

Detalhes do resgate e vantagens para os acionistas

Entre as opções de troca propostas está o resgate das ações Classe A mediante um pagamento em dinheiro de R$ 7,70. Para as ações Classe B, há a alternativa de receber 0,04545454545454551 ações ordinárias do CSA ou um pagamento em dinheiro no valor de R$ 3,85. Por fim, as ações Classe C teriam um retorno equivalente a 0,09090909090909093 ação CSA.

O acionista controlador argumenta que essa transação representa uma oportunidade vantajosa para os acionistas assegurarem liquidez com condições justas. Com base em suas estimativas, o Carrefour Brasil aponta um prêmio de 32,4% sobre o preço médio ponderado das ações no mês anterior a 10 de fevereiro de 2025.

Além disso, essa reestruturação permitiria aos acionistas do Carrefour Brasil uma opção para migrar suas participações para o CSA, enquanto mantêm uma exposição indireta à operação da companhia. O movimento também visa proporcionar à administração brasileira mais foco nas operações principais e contribuir efetivamente para a estratégia do grupo em oferecer retornos superiores aos seus acionistas.

Os detalhes finais sobre a relação de troca e outras condições da proposta ainda estão sob discussão com o acionista controlador. Caso as negociações sejam concluídas satisfatoriamente, uma assembleia geral dos acionistas será convocada para deliberar sobre as mudanças propostas.