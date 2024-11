Carrefour suspende compra de carne do Mercosul e acirra tensão comercial Brasil-França

A recente decisão do presidente mundial do Carrefour, Alexandre Bompard, de suspender a compra de carnes originárias do Mercosul na França gerou um significativo impacto nas relações comerciais entre Brasil e União Europeia. A medida foi interpretada como uma forma de protesto contra o acordo de livre comércio em discussão há décadas entre os dois blocos econômicos. Em resposta, a Embaixada do Brasil em Paris divulgou um comunicado criticando a decisão e lamentando o que considera ser uma campanha baseada na desinformação sobre os produtores brasileiros.

O Brasil defende que, há décadas, é um fornecedor seguro de proteína animal para o mercado europeu, mantendo altos padrões produtivos e sanitários. A embaixada esclarece que a cota de carne bovina destinada ao Mercosul representa apenas 1,5% do consumo europeu, refutando a ideia de uma inundação do mercado francês com produtos que não respeitam suas normas. As declarações de Bompard foram vistas como infundadas quanto à sustentabilidade e à qualidade dos produtos da pecuária brasileira.

A reação no Brasil foi imediata. Os principais frigoríficos do país decidiram suspender o fornecimento de carne ao Carrefour, uma medida apoiada pelo Ministério da Agricultura e pela Abiec. Este boicote já é sentido nas prateleiras dos supermercados em São Paulo, onde consumidores relatam a ausência de carnes. A situação reflete um momento tenso nas relações comerciais, destacando a importância de combater a desinformação e assegurar práticas comerciais justas.

Em conclusão, o impasse entre o Carrefour e os produtores brasileiros evidencia desafios nas negociações internacionais e sublinha a necessidade de diálogo aberto e transparente para resolver mal-entendidos. O Brasil continua comprometido em manter sua reputação como fornecedor confiável de carnes, enquanto busca esclarecer informações equivocadas que afetam sua imagem no mercado europeu.