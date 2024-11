Carreata de Natal Havan leva alegria e solidariedade ao sul do Brasil

A Carreata de Natal Havan retorna ao sul do Brasil em 2024 para levar toda a magia natalina às cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Além do povo gaúcho, o Papai Noel Azul e os caminhões iluminados passarão também por Santa Catarina. Ao todo, serão 35 municípios visitados durante 33 dias, com início em 17 de novembro.

O dono da Havan, Luciano Hang, afirma que a 7ª edição da Carreata de Natal Havan será ainda mais especial. “Desde maio, viemos apoiando e ajudando o povo gaúcho que viu suas casas serem levadas pelas águas. Natal é tempo de renovação, de esperança e união. Então, mais do que nunca, queremos presentear a população das cidades onde temos lojas Havan e também do Vale do Taquari, que foram bastante afetadas pelas chuvas, com mais esse gesto para levar alegria e alento às famílias”, diz.

Em paralelo à carreata, a Havan segue também com a campanha Troco Solidário, arrecadando doações em todas as lojas físicas até dezembro, com 100% da renda destinada às famílias afetadas pelas enchentes. Com o apoio de clientes e parceiros, a Havan já realizou doações financeiras e contribuiu para a reconstrução de moradias. O objetivo é arrecadar R$ 15 milhões até o fim do ano.

Novidades da Carreata de Natal Havan 2024

A edição deste ano traz inovações para tornar o evento ainda mais interativo. Entre os caminhões decorados, um veículo especial foi preparado com um palco lateral aberto, onde as famílias poderão tirar fotos com o Papai Noel Azul, criando recordações inesquecíveis. Com elementos natalinos cuidadosamente pensados, essa nova experiência promete envolver adultos e crianças no espírito natalino.

Programação

A Carreata de Natal começa no dia 17 de novembro e segue um itinerário com datas e horários definidos para cada cidade, que podem sofrer alterações de acordo com as condições climáticas. O percurso se estende até 21 de dezembro, encerrando um ciclo de magia e alegria na cidade onde nasceu a Havan, em Brusque (SC). Confira o cronograma completo e programe-se para fazer parte desse espetáculo natalino.

SEMANA 1

17/11 – DOMINGO – Rio Grande (RS)

18/11 – SEGUNDA – Pelotas (RS)

19/11 – TERÇA – Guaíba (RS)

20/11 – QUARTA – Viamão (RS)

21/11 – QUINTA – Porto Alegre (RS) e Cachoeirinha (RS)

22/11– SEXTA – Gravataí (RS)

23/11 – SABADO – Capão da Canoa (RS)

SEMANA 2

24/11 – DOMINGO – Canela (RS)

26/11 – TERÇA – Caxias do Sul (RS)

27/11 – QUARTA – Muçum (RS)

28/11 – QUINTA – Encantado (RS)

29/11 – SEXTA – Roca Sales (RS)

30/11 – SABADO – Colinas (RS)

SEMANA 3

01/12 – DOMINGO – Estrela (RS)

02/12 – SEGUNDA – Lajeado (RS)

03/12 – TERÇA – Cruzeiro Do Sul (RS)

04/12 – QUARTA – Arroio do Meio (RS)

05/12 – QUINTA – Forquetinha (RS)

06/12 – SEXTA – Marques de Souza (RS)

07/12 – SABADO – Travesseiro (RS)

SEMANA 4

08/12 – DOMINGO – Passo Fundo (RS)

10/12 – TERÇA – Erechim (RS)

11/12 – QUARTA – Concórdia (SC)

12/12 – QUINTA – Lages (SC)

13/12 – SEXTA – Palhoça (SC)

14/12 – SABADO – São José (SC)

SEMANA 5

15/12 – DOMINGO – Florianópolis (SC)

16/12 – SEGUNDA – Biguaçu (SC)

17/12 – TERÇA – Porto Belo/Itapema (SC)

18/12 – QUARTA – Balneário Camboriú (SC)

19/12 – QUINTA – Itajaí (SC)

20/12 – SEXTA – Navegantes (SC)

21/12 – SABADO – Brusque (SC)