Carreata da vitória de Filippi percorre todas as regiões de Diadema

O prefeito Filippi participou, na manhã deste domingo, de grande carreata da vitória que percorreu todas as regiões de Diadema e culminou em um grande ato da militância em apoio à reeleição de Filippi, na Praça da Moça, região central da cidade. Filippi participou da carreata na região Leste, na companhia de pré-candidatos a vereadores. Com a participação de cerca de mil veículos, as carreatas partiram do Jardim Ruyce, do Campanário, do Eldorado e do Centro.

Divulgação

Com uma multidão na Praça da Moça Filippi agradeceu a presença dos militantes e da população que tem demonstrado total apoio à sua reeleição. “É uma alegria poder levar a todos os cantos da cidade essa energia e esse amor por nossa cidade. É só fazer um balanço por todas as regiões dessa cidade para ver que foi o trabalho que transformou Diadema. Foi com dedicação, apoio e o trabalho de servidores municipais, junto com a população organizada, que a gente avançou na cidade”, declarou Filippi.

O candidato a vice-prefeito, Pastor Rubens Cavalcanti, que estava na carreata que partiu da região Sul, também celebrou o evento. “Que carreata bonita demais, isso é só o time do 13 que consegue fazer em Diadema. A carreata do prefeito que conhece essa cidade, conscientizando a população de que Diadema terá os quatro melhores anos de gestão do nosso prefeito Filippi, que é o prefeito que foi buscar recursos para a nossa cidade”, afirmou.

“Para Diadema continuar avançando só tem uma pessoa que é capaz e o nome dele é prefeito Filippi. A gente passava pela cidade e dizia: essa UBS foi o Filippi que fez, essa Emeb foi o prefeito Filippi que fez, quem reformou os equipamentos, foi o prefeito Filippi”, concluiu.

Filippi parabenizou a participação de todos e lembrou que no próximo domingo, dia 29 de setembro, o presidente Lula estará na cidade, em um grande ato na Praça da Moça. “A Praça da moça será o chão da vitória, com o presidente Lula aqui com a gente”, afirmou.