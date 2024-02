Carnaval tem Noite Animal no Zoológico de São Paulo

No sábado de Carnaval (10) tem Noite Animal do ano no Zoológico de São Paulo. O passeio é uma opção para as famílias que vão ficar na capital paulista durante o fim de semana prolongado. O percurso realizado em área de Mata Atlântica permite aos visitantes observarem o comportamento de leões, hipopótamos, aves, girafas, onças, entre outros animais, após o pôr do sol.

Luzes especiais e demarcações fosforescente no piso guiam o público durante o trajeto de cerca de 2.500 metros. Em frente aos recintos, educadores ambientais contam curiosidades e apresentam as características das espécies.

Toda a atividade é monitorada pela equipe técnica do Zoo SP composta de biólogos, zootecnistas, veterinários, entre outros profissionais. Vale lembrar que não é permitido o uso de lanternas, flashs e outros equipamentos de iluminação.

O local conta com serviços de estacionamento e alimentação.