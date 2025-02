Carnaval sem piriri! Culturelle garante folia sem preocupações em São Paulo

Os foliões do Carnaval de São Paulo terão um aliado especial para curtir a festa sem preocupações intestinais. Culturelle, marca líder de probióticos no Brasil e parte do portfólio da Cellera Farma, estará presente no Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, que desfila dia 22 de fevereiro, no entorno do Parque Ibirapuera.

Para tornar a folia ainda mais leve, a Culturelle promoverá uma ação especial com a influenciadora Raquel Real, que vai interagir com o público fazendo perguntas divertidas sobre as maiores dificuldades intestinais enfrentadas durante o Carnaval. Além disso, os foliões poderão receber amostras do probiótico, reforçando a importância do equilíbrio da microbiota intestinal para aproveitar a festa ao máximo.