Carnaval para crianças e pets dominam os shoppings e outlets dos estados de SP, BA e RJ

Com o Carnaval chegando, muitos shoppings do estado de São Paulo já começaram a divulgar suas programações de atividades para os visitantes e um ponto em comum chama a atenção: a maioria dos eventos é voltado para crianças e pets.

Segundo dados da pesquisa Radar Pet 2023, 32% dos tutores são considerados “Pet Lovers Emocionais”, categoria que delimita as pessoas que consideram os pets como membros legítimos de suas famílias e procuram investir cada vez mais em qualidade de vida, saúde e aproximar ainda mais os animais do cotidiano e estilo de vida. Além disso, de acordo com os dados da mesma pesquisa em 2020, o Brasil conta com a segunda maior população pet do mundo, tendo com aproximadamente de 84 milhões de animais em casa, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Para as crianças, curtir o Carnaval nos shoppings pode ser sinônimo de mais segurança, uma vez que o ambiente é controlado e os pais estão juntos, temperatura amena, fugindo do calor das ruas, proteção em caso de chuvas, além de contar com atividades lúdicas, como o workshop de abadás do Parque Shopping Maia. Com essa mudança de protagonismo nas famílias, bailinhos e desfiles de fantasia pets ganharam os corredores dos shoppings, como o Parque Shopping Barueri, que terá desfile para crianças e animais no dia 11 de fevereiro, e o Parque Shopping Maia, em Guarulhos, que conta com um Bailinho Pet também no dia 11.

Além destes empreendimentos, os outlets da rede Outlet Premium também embarcam na folia, com atividades voltadas às crianças e também aos pets. No dia 4 de fevereiro, o Outlet Premium Rio de Janeiro recebe a 5ª edição do Bailinho Pet, enquanto no dia 18 é a vez das crianças se divertirem com a Ressaquinha Kids. Confira como foi o desfile pet no ano passado clicando aqui.

Em Salvador, o Outlet Premium local recebe, no dia 4 de fevereiro, o Bloquinho Kids, com mini trio e, no dia 18 de fevereiro, o empreendimento recebe a primeira edição do Bailinho Pet, com música e concurso de fantasias.

Segundo Thiago Braga, head de marketing da General Shopping & Outlet do Brasil, os shoppings da rede sempre estiveram preparados para receber as famílias com qualidade, e no Carnaval não seria diferente. “Os empreendimentos preparam uma programação especial para receber seu público com qualidade e muita diversão, fazendo parte desse momento de festa ao lado das famílias e criando memórias eternas”.