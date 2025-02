Carnaval nos EUA? Descubra onde a folia acontece

O Carnaval é uma das festas mais populares do mundo, celebrada de diferentes formas em diversos países. No Brasil, a folia é marcada por escolas de samba e blocos de rua, enquanto nos Estados Unidos, o Mardi Gras, conhecido também como “Fat Tuesday” (Terça-feira Gorda) de Nova Orleans, é o grande destaque, com desfiles vibrantes, máscaras e colares coloridos. Mas para quem está em Orlando, na Flórida, durante essa época do ano, a cidade não deixa a desejar, oferecendo uma experiência única inspirada na tradição do sul dos EUA, principalmente no Mardi Gras da Universal Studios.

O Universal’s Mardi Gras: International Flavors of Carnaval é uma das maiores celebrações temáticas da cidade e acontece anualmente no parque da Universal Studios Florida. Durante esse evento, visitantes podem vivenciar uma festa no estilo de Nova Orleans, mas com um toque global, incluindo sabores, músicas e culturas de diferentes partes do mundo.

A programação conta com desfiles coloridos, figurinos extravagantes e a tradicional distribuição de beads (colares de contas), um dos símbolos do Mardi Gras original. Além disso, grandes artistas fazem apresentações ao vivo, e a gastronomia ganha destaque com pratos típicos como jambalaya, po’ boys e beignets – delícias da culinária cajun e creole que transportam os visitantes diretamente para a Louisiana.

Segundo o corretor de imóveis Daniel Dourado, especialista em Orlando, eventos como esse agregam valor à cidade e reforçam sua posição como um dos destinos turísticos mais completos do mundo.

“O que torna Orlando especial é que aqui sempre há algo acontecendo. Quem pensa que a cidade é apenas parques temáticos, se surpreende com a diversidade cultural e os eventos sazonais, como o Mardi Gras da Universal, que oferece um Carnaval autêntico no estilo americano.”

Para os brasileiros que visitam Orlando em fevereiro e março, o evento da Universal é uma ótima alternativa para matar a saudade do Carnaval, mas de uma forma diferente.

“Muitos brasileiros vêm para Orlando nessa época para fugir do agito do Carnaval no Brasil, mas acabam encontrando aqui uma celebração igualmente animada, só que com um estilo diferente. É uma experiência única, que mistura a energia do nosso Carnaval com a tradição do Mardi Gras.” – afirma Daniel Dourado.

Além do Mardi Gras na Universal, alguns restaurantes e casas de shows da cidade promovem festas temáticas e jantares especiais inspirados no Carnaval brasileiro, com música ao vivo e cardápios exclusivos.

Enquanto no Brasil o Carnaval é sinônimo de feriado e folia nas ruas, em Orlando essa época também é uma das melhores para visitar a cidade. Os parques estão mais vazios em comparação com o final do ano, e as temperaturas são mais amenas, tornando a experiência ainda mais agradável para quem deseja explorar a cidade sem enfrentar longas filas.

“Orlando é um destino para o ano inteiro. O interessante é que cada época traz uma experiência nova, e o Mardi Gras da Universal é um ótimo exemplo de como a cidade sempre encontra formas de inovar e atrair visitantes.” – conclui Daniel Dourado.

Seja para quem quer curtir um Carnaval diferente ou apenas aproveitar a cidade em uma época mais tranquila, Orlando continua sendo um dos destinos favoritos dos brasileiros, oferecendo diversão para todas as idades e estilos.