Carnaval no Shopping Interlagos

O Shopping Interlagos preparou uma programação especial para celebrar o Carnaval com muita diversão para toda a família! Nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março, um dos principais centro de compras e lazer da zona sul de São Paulo, será palco de um evento gratuito, repleto de atividades carnavalescas para encantar adultos e crianças.

A criançada poderá se transformar em verdadeiros foliões com as maquiagens carnavalescas, que serão realizadas gratuitamente das 13h às 19h. As maquiagens são feitas com tintas atóxicas, pedras, glitters e até tinta spray colorida para cabelos, garantindo a diversão e a segurança dos pequenos. A estação de maquiagem estará localizada atrás dos elevadores, pronta para receber os pequenos foliões de até 12 anos.

Além disso, o Shopping Interlagos contará com um animado bloquinho carnavalesco, que vai agitar o mall do shopping com 3 apresentações diárias, sempre às 15h, 17h e 19h. Cada sessão será uma festa à parte, com uma banda e artistas caracterizados, levando o clima de carnaval para todos os cantos do shopping.

Serviço: “Carnaval – Shopping Interlagos”

Datas: 1, 2, 3 e 4 de março.

Horário: das 13h às 19h

Evento gratuito.

Horário de funcionamento do shopping:

Shopping: Todos os dias da semana, das 10h às 22h

Lojas: das 10h às 22h

Lojas: aos domingos e feriados opcional das 14h às 20h