Carnaval no Parque da Mônica terá banda, bloquinho e atrações exclusivas

O bloquinho do Bairro do Limoeiro está de volta ao Parque da Mônica para fazer a festa. Nos dias 22 e 23 de fevereiro e de 1 a 4 de março, diversão carnavalesca está garantida com uma programação especial para as crianças. A folia acontecerá em duas sessões diárias, sempre às 14h e às 16h, com 30 minutos de duração.

Além das atrações clássicas do maior parque coberto da América Latina, os personagens entram no clima de carnaval e prometem agitar as visitas com marchinhas dançantes, bloquinho especial e banda, transformando os dias dos pequenos foliões em pura alegria.

Confira os destaques do evento:

Bloquinho com a Turma da Mônica: Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Milena celebram a temporada de folia com alegria e muitas cores. Os personagens desfilarão fantasiados pelo parque, encantando as crianças.

Banda Carnavalesca Superanimada: Ao som de uma banda carnavalesca, que acompanhará os personagens no bloquinho, o público poderá dançar ao som de música de qualidade, ritmo acelerado sob uma atmosfera contagiante. Tudo para deixar a celebração dos pequenos memorável.

Serviço:

O quê: Parque da Mônica

Onde: Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas, 22.540 – São Paulo – SP

Funcionamento: de acordo com o calendário disponível no site do Parque http://parquedamonica.com.br/calendario