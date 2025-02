Carnaval no Sesc Mogi: música, oficinas e diversão para todas as idades

Março se anuncia com uma programação vibrante e plural, onde o carnaval pulsa e a inclusão traça caminhos para encontros mais acolhedores. “Ô abre alas que eu quero passar…”: a festa se espalha pelo Sesc, embalando todas as idades em uma viagem pelas tradições populares. Do axé da Banda Dona Encrenca ao samba do Inovasamba, do rock à MPB do irreverente bloco Ritaleena, das marchinhas ao frevo e às cantigas de roda, cada show ou matinê é um convite para dançar e celebrar a alegria das ruas. Tudo isso interligado por oficinas para crianças e adultos, de manhã e à tarde.

Regras para participação

Segundo a organização do evento, os visitantes devem seguir algumas recomendações para garantir que a diversão seja fluída e segura para todos. Assim como no ano passado, o Sesc Mogi das Cruzes funcionará em horário especial, entre os dias 1º e 4 de março, de sábado a terça-feira, das 9h às 17h30.

As atividades têm classificação livre e entrada gratuita, sendo que a participação nas oficinas será mediante retirada de senhas no local.

Os participantes podem trazer coolers, mas garrafas de vidro e objetos cortantes não serão permitidos. Também estão proibidas buzinas e espumas, enquanto confetes são liberados.

Além disso, o Sesc não abrirá na quarta-feira de Cinzas, dia 5 de março.

Programação completa

Dia 1º de março (sábado)

Oficinas

Faça sua Máscara Animalesca – Com De Brinks no Rolê – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

– Com De Brinks no Rolê – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos Brinquedos de Fita – Com De Brinks no Rolê – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

Matinê

Cortejo Balanço do Mar – Com a Cia Arandu – 11h – Tenda Verão

Show

Magia das Cores – Com Banda Axé Dona Encrenca ft. Natalia Farias – 16h – Tenda Verão

Dia 2 de março (domingo)

Oficinas

Asa de Papelão – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

– 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos Tiaras Carnavalescas de Bicho – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

Matinê

Bloquinho dos Bichos – Com a Casa do Ritmo – 11h – Tenda Verão

Show

Folias Brasileiras – Com Grupo Folias e Folguedos ft. Alberto Lefevre – 16h – Tenda Verão

Dia 3 de março (segunda-feira)

Oficinas

Faça sua Máscara Animalesca – Com De Brinks no Rolê – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

– Com De Brinks no Rolê – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos Brinquedos de Fita – Com De Brinks no Rolê – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

Matinê

Carnaval da Cris Barulins – 11h – Tenda Verão

Show

Samba é Carnaval – Com Inovasamba – 16h – Tenda Verão

Dia 4 de março (terça-feira)

Oficinas

Asa de Papelão – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

– 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos Tiaras Carnavalescas de Bicho – 10h e 13h – Tenda – a partir de 6 anos

Matinê

Bloco de Carnaval ÊtaNóis para Crianças – 11h – Tenda Verão

Show

Bloco Ritaleena – 16h – Tenda Verão

Local

Sesc Mogi – Rua Rogério Tácolla, 118 – Socorro – Mogi das Cruzes – SP