Carnaval no Rio: Últimos blocos e mega fervo da Lud encerram festividades

O Carnaval no Rio de Janeiro chega ao seu último dia nesta terça-feira, dia 4, com uma programação diversificada que conta com 57 blocos oficialmente registrados pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RioTur). Entre as apresentações, destacam-se agremiações de diferentes estilos, incluindo tradicionais, religiosas, infantis e aquelas organizadas por comunidades LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binários e outras identidades e orientações sexuais).

Um dos eventos mais aguardados do dia é o mega bloco Fervo da Lud, idealizado pela renomada cantora Ludmilla. A concentração para este bloco acontecerá na Rua Primeiro de Março, localizada no coração da cidade, a partir das 7h.

Além do Fervo da Lud, a cidade também contará com a presença de blocos religiosos como o Afoxé Filhos de Gandhi, que se apresentará em Copacabana; o Pegada do Malandro em Bangu; e o Mocidade Dependente de Deus no Flamengo. Este último também abrigará o bloco Sereias da Guanabara, que tem como proposta promover a diversidade de gênero e sexual.

Outro bloco que se destaca na programação é a Banda das Quengas, que também celebra a comunidade LGBTQIAPN+ e desfila pelo centro da cidade.

A partir das 22h desta terça-feira, a festa continua com o encerramento dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. As agremiações que fecharão a competição são Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso de Tuiuti, Grande Rio e Portela.

A seguir, são listados alguns endereços onde ocorrerão as atividades:

Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes – R. Romancista, 366 – Freguesia, Ilha do Governador

Galpão do Engenhão – R. José dos Reis, Engenho de Dentro

Jardim América – R. Monsenhor Castelo Branco, 336

Maracanã – R. Alm. João Cândido Brasil, 251

Santa Teresa – Rua Paschoal Carlos Magno, 141

Pedra de Guaratiba – Rua Barros de Alarcão, 230

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) – R. Primeiro de Março, 66

Grajaú – Largo do Verdun – R. Barão de Mesquita, 970

Padre Miguel – Praça Eurídes do Nascimento, 19

Rio Comprido – Praça da Medalha Milagrosa

O encerramento deste carnaval promete ser uma celebração vibrante e inclusiva para todos os cariocas e visitantes.