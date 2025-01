Carnaval no Rio contará com musas grávidas como Lexa, Lorena Raissa e Brunna Gonçalves

O Carnaval do Rio de Janeiro em 2025 se destaca não apenas pela sua tradicional exuberância, mas também pela emocionante presença de futuras mães que desfilarão na icônica Marquês de Sapucaí. As musas do samba prometem um espetáculo ainda mais especial, celebrando a maternidade em meio à folia.

Entre as beldades que já confirmaram sua participação estão Lexa, Lorena Raissa e Brunna Gonçalves. Elas não apenas levarão seu talento para a avenida, mas também compartilharão com o público a alegria da expectativa de novos membros em suas famílias. A combinação de confetes, sorrisos e gestos de amor maternal está prestes a roubar a cena antes mesmo do início oficial da festa.

Confira a trajetória dessas artistas e suas histórias emocionantes:

Lexa

A artista Lexa fará sua reentrada como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, cargo que ocupa desde 2020. Neste ano, ela traz uma novidade: a gestação de sua primeira filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna. O anúncio foi feito em outubro e, aos cinco meses de gravidez, Lexa já declarou sua empolgação em desfilar com o barrigão durante o Carnaval.

Reprodução – Instagram

Lorena Raissa

Com apenas 17 anos, Lorena Raissa é a caçula entre as soberanas do samba e se prepara para seu terceiro desfile como rainha da Beija-Flor. Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores que está grávida de seu primeiro filho. Natural de Nilópolis, Lorena enfatizou a tradição familiar de ser mãe jovem, uma história que se repete em sua família. Apesar da novidade, a agremiação confirmou que ela continuará desempenhando seu papel no próximo Carnaval.

Reprodução – Instagram

Brunna Gonçalves

A musa Brunna Gonçalves também se juntará ao time das mamães na avenida. Ela anunciou que está grávida de sua primeira filha com a cantora Ludmilla. O casal fez a revelação durante um show e desde então tem compartilhado momentos adoráveis nas redes sociais, incluindo um animado chá revelação. Brunna permanece como musa da Beija-Flor para o Carnaval 2025 e está animada para exibir seu barrigão na Sapucaí.

Reprodução – Instagram

Essas mulheres inspiradoras não apenas representam o samba carioca, mas também trazem à tona a beleza da maternidade em um dos eventos mais esperados do Brasil. O Carnaval deste ano promete ser inesquecível com essa mistura única de alegria e amor familiar.