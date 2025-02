Carnaval no Praça A: samba e pagode para quem quer celebrar

Para quem não quer deixar o ritmo cair depois dos blocos de rua, o Praça A chega com uma programação de respeito, trazendo os melhores artistas do samba e pagode para manter a energia carnavalesca no auge.

Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, nomes como Janaína Theodoro, MBM, Xandy Lamonde e Pagode do Felps comandam o palco, garantindo que a batucada continue firme e forte. E para completar, os DJs Clayton Rocha e DeejayDony deixam tudo ainda mais animado entre os shows.

Além de música boa, o Praça A se destaca por oferecer um ambiente confortável e seguro, onde os foliões podem curtir o Carnaval sem se preocupar com filas intermináveis para beber ou ir ao banheiro. Aqui, a festa é garantida do começo ao fim, com estrutura impecável e um astral contagiante.

Se você quer um Carnaval autêntico, cheio de energia e ao som do melhor pagode da Vila Madalena, o Praça A te espera! Não fique de fora, faça sua reserva e venha viver a melhor experiência do Carnaval paulistano!