Carnaval no Boteco Todos os Santos: o verdadeiro templo do pagode

Se tem um ritmo que é a cara do Carnaval, esse ritmo é o pagode! No Boteco Todos os Santos, a batucada não para, e os foliões encontram o ambiente perfeito para continuar a festa depois dos bloquinhos. Aqui, a resenha vira festa, e a festa vira história!

De 28 de fevereiro a 4 de março, o palco do Boteco recebe nomes de peso do samba e pagode, como Pagode do Felps, Buiu SP, Matheus Borges e Kaue Melo, além do DJ Will mantendo o astral lá em cima durante toda a noite.

Com um espaço aconchegante e toda a estrutura necessária para quem quer curtir o Carnaval sem preocupações, o Boteco Todos os Santos garante bebidas geladas, gastronomia impecável e uma energia única, que só quem já passou por aqui conhece!

Seja para dançar até o dia clarear ou simplesmente reunir os amigos para celebrar a festa mais esperada do ano, o Boteco Todos os Santos é o seu ponto de encontro no Carnaval! Faça sua reserva e venha viver essa experiência!